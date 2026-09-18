Dilencilik kılığına giren dört kadın ev sahibini bağlayıp 18 cumhuriyet altını çaldı

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, dilencilik kisvesiyle eve giren 4 kadın, evde yalnız olan Şemse A. (50)'yı etkisiz hale getirerek sandalyeye bağladı ve ağzını kapattı.

Şüphelilerin kadının ayağından bıçakla yaraladığı belirtilirken, evde bulunan 18 cumhuriyet altını ile bir miktar parayı alıp kaçtıkları bildirildi. Ev sahibi Müslüm A. işte olduğu sırada olayın gerçekleştiği kaydedildi.

Müdahale ve soruşturma:

Bir süre sonra eve gelen çocukları annelerini bağlı ve yaralı halde buldu; ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede kimliklerini tespit ettikleri kadınların başka bir ilçeden geldiklerini belirledi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ve başlatılan soruşturma sürüyor.

Ev sahibinin ellerini bağlayıp altın ve parasını gasp ettiler