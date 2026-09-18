Dilim kayalar: Tokat'ın renkli taş labirenti

Dilim Kayalar'ın görünümü ve oluşumu:

Tokat'ın Niksar ilçesi Gökçeli beldesinde yer alan Dilim Kayalar, dağın bir bölümünün çökmesi ve binlerce yıldır süren rüzgâr ile yağmur aşındırmasının yarattığı katmanlı dokularla göze çarpıyor. Bölgedeki irili ufaklı oluşumlar, sarıdan kahverengiye uzanan tonlarıyla doğal bir renk paleti sunuyor.

Yerden bakıldığında sivri sütunlar halinde görünen yapı, havadan görüntülendiğinde adeta bir taş labirenti görüntüsü veriyor. Bu görünüm, bölgenin sıkça Kapadokya ile kıyaslanmasına yol açıyor; özellikle manzara fotoğrafçılığı ve doğa yürüyüşleri için ilgi çekiyor.

koruma statüsü ve turizm potansiyeli:

Deniz seviyesinden 795 metre yükseklikte konumlanan ve daha önce tabiat anıtı ilan edilerek koruma altına alınan 19,41 hektarlık alan, doğal doku korunarak planlanacak yürüyüş ve seyir noktalarıyla ekoturizm ve jeoturizm açısından değer kazanabilir. Yerel halk, yürüyüş yolları ve seyir terasları gibi düzenlemelerin bölgeyi ziyaretçi açısından daha cazip hale getireceğini belirtiyor.

“Bu dilim kayalar toprak, rüzgar ve yağmurun etkisiyle asırlar önce oluşan kaya değil topraktır. Rüzgar ve yağmur sularıyla toprak bu hale geldi. 56 yaşındayım, kendimi bildim bileli bu şekildeler. Görüntüsü Kapadokya’yı andırıyor. Peri bacalarına benziyor. Burası tabiat anıtı olarak tescillendi. Doğaseverler buraya gelip, fotoğraf çekip gezi yapıyorlar. Daha 3 ay önce Marmara Üniversitesi’nden öğrenciler gelerek gezdiler. Doğaseverler sık sık buraya geliyorlar. İnşallah buraya yürüyüş yolları, cam balkon yapılarak turizme kazandırılacak şekle getirirlerse daha da memnun oluruz. Yöre halkı olarak biz de mutlu oluruz” dedi.

Yetkililer ve yerel aktörlerin tanıtım çalışmalarını artırması halinde Dilim Kayalar'ın Tokat turizmine somut katkı sağlayabileceği, ancak bunun doğal dokunun korunması şartıyla mümkün olacağı vurgulanıyor.

TOKAT’IN NİKSAR İLÇESİNDE YAĞMUR SULARI VE RÜZGÂRIN BİNLERCE YILLIK AŞINDIRMASIYLA OLUŞAN DİLİM KAYALAR, FARKLI RENKLERDEKİ SIRA DIŞI MANZARASIYLA GÖRENLERİ MEST EDİYOR.