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Diliskelesi'nde görünüm ve güvenlik için hatlar yer altına alınıyor

Diliskelesi Mahallesi'nde havai elektrik hatları yer altına alınıyor; çalışma altyapıyı güçlendirip kent estetiğini iyileştirerek yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Emre Koç

Diliskelesi'nde görünüm ve güvenlik için hatlar yer altına alınıyor

Diliskelesi'nde altyapı çalışmaları hız kazandı

Dilovası ilçesinin Diliskelesi Mahallesi'nde, havai elektrik hatlarının yer altına alınması için belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Proje, mahalledeki elektrik altyapısının modernleştirilmesini ve çevre görünümünün düzeltilmesini amaçlıyor.

çalışmanın amacı:

Dilovası Belediyesinden edinilen bilgilere göre, uygulamanın öncelikli hedefi, elektrik direkleri ve kabloların yarattığı görüntü kirliliğinin giderilmesi ve altyapının daha güvenli ve dayanıklı bir hale getirilmesi. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu: "İlçemizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, hemşehrilerimizin daha güzel ve daha yaşanabilir bir çevrede hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Diliskelesi Mahallemizde yürütülen bu önemli altyapı yatırımını da sahada yakından takip ediyoruz. Çalışmalar tamamlandığında mahallemiz daha düzenli, güvenli ve modern bir görünüme kavuşacaktır".

etkiler ve uygulama süreci:

Belediye yetkilileri, hatların yer altına alınmasının mahalle estetiğine olumlu katkı sağlayacağını ve elektrik altyapısının performansını artıracağını vurguluyor. Proje sahada devam ederken, geçici ulaşım ve günlük yaşam aksaklıkları yaşanabileceğine dikkat çekiliyor; yetkililer bu dönemde vatandaşlardan anlayış ve sabır istiyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, mahalledeki yaşam kalitesinin yükselmesi ve altyapı güvenliğinin artması amaçlanıyor. Yetkililer, uygulamanın kent estetiğine katkı sağlamasının yanı sıra uzun vadede enerji dağıtımının daha sağlıklı yürütülmesine de zemin hazırlayacağını belirtiyor.

DİLOVASI İLÇESİNİN DİLİSKELESİ MAHALLESİ&#039;NDE HAVAİ ELEKTRİK HATLARININ YER ALTINA ALINMASI İÇİN...

DİLOVASI İLÇESİNİN DİLİSKELESİ MAHALLESİ'NDE HAVAİ ELEKTRİK HATLARININ YER ALTINA ALINMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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