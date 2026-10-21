Dilovası'na çok amaçlı taziye evi: mahalle için sosyal ve kültürel bir merkez

taziye evi mahalle yaşamına entegre edilecek:

Dilovası Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı sürdürülen taziye evi, klasik taziye uygulamalarının ötesinde bir kullanım hedefiyle planlanıyor. Proje, mahalle sakinlerinin acı günlerinde bir araya gelebileceği, aynı zamanda günlük yaşamda çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak biçimde tasarlandı. Tesisin mimari ve işlevsel düzenlemeleri, farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek esneklikte kurgulanıyor.

amaç ve kullanım alanları:

Belediye yetkilileri, taziye evinin sadece cenaze sonrası buluşmalar için düşünülmediğini; sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin de burada gerçekleştirileceğini vurguluyor. Planlanan kullanım alanları arasında mahalle toplantıları, eğitim programları, bilgilendirme çalışmaları ve kültürel etkinlikler bulunuyor. Bu sayede mekan, mahalle dayanışmasını güçlendirecek bir sosyal merkez işlevi görecek.

çalışmalar ve takvim:

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekipten projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Ömeroğlu, taziye geleneğinin birlik ve beraberliğin önemli örneklerinden biri olduğunu belirterek, "Burasını sadece taziye zamanlarında kullanılan bir yapı olarak düşünmüyoruz. Sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği, mahalle sakinlerimizin çeşitli vesilelerle bir araya gelebileceği çok amaçlı bir sosyal alan olarak planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Çalışmaların yakından takip edildiği ve tesisin en kısa sürede mahalle sakinlerinin hizmetine sunulmasının hedeflendiği bildirildi.

DİLOVASI BELEDİYESİ TARAFINDAN CUMHURİYET MAHALLESİ'NDE YAPIMI SÜRDÜRÜLEN TAZİYE EVİNİN, SOSYAL, KÜLTÜREL VE EĞİTİM FAALİYETLERİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPMASI PLANLANIYOR.