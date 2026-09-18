Dilovası'nda bacadan yükselen siyah duman çevreyi ve sağlığı endişelendiriyor

olay ve tepkiler

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) sınırlarında faaliyet gösteren Turkuaz Polyester'in bacasından yayılan siyah duman, çevrede yaşayan ve çalışanların tepkisini çekti. Vatandaşlar, üretim sırasında açığa çıkan yoğun kokunun göz ve boğazlarda yanma hissi yarattığını ifade etti.

vatandaşların iddiaları:

Bölge sakinleri ve fabrikada çalışanlar, havaya karışan kimyasal maddelerin olabileceğini öne sürdü ve yetkililere daha önce defalarca başvurduklarını aktardı. Şikayetlerin Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yönetimine iletildiğini söyleyen vatandaşlar, sorunun bugüne dek çözümlenmemesinden dolayı uzun vadede kalıcı sağlık sorunları yaşama endişesi taşıdıklarını belirtti.

görüntüler ve denetim talebi:

Tesisten yükselen yoğun duman, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bacadan çıkan siyah dumanın belirgin olduğu görülürken, mahalle sakinleri ilgili kurumların söz konusu tesiste kapsamlı denetim gerçekleştirmesini talep etti. Vatandaşlar, durumun giderek dayanılmaz hâle geldiğini ifade etti.

KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDEKİ GEBKİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE (OSB) FAALİYET GÖSTEREN TURKUAZ POLYESTER FİRMASININ HAVAYA KİMYASAL ATIK SALDIĞI İDDİASI, BÖLGEDEKİ ÇALIŞANLARIN VE VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU.