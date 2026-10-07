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Dilovası’nda dayanışma: 400 aileye 4,5 milyon lira yardım

Dilovası Belediyesi, afet ve sosyal yardım çalışmalarıyla yaklaşık 400 aileye 4,5 milyon lira destek verdi; 800 öğrenciye kırtasiye, 300 öğrenciye giyim yardımı sağlandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Dilovası’nda dayanışma: 400 aileye 4,5 milyon lira yardım

mecliste sosyal yardım faaliyetleri paylaşıldı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı açılışında, ilçede yürütülen sosyal destek çalışmalarına ilişkin bilgiler aktarıldı. Ömeroğlu, yıl içinde afet, yangın ve sosyal yardım müdahaleleri kapsamında yaklaşık 400 aileye toplam 4,5 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.

eğitime yönelik destekler:

Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla yapılan çalışmalara da değinen Ömeroğlu, ders kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtıldığını, belediyenin ise birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği sağladığını söyledi. Genel kırtasiye yardımları kapsamında 800 öğrenciye malzeme ulaştırıldığı; dar gelirli ailelerin çocuklarına yönelik giyim desteğiyle 300 öğrencinin ihtiyaçlarının karşılandığı duyuruldu.

meclis kararları ve kapanış:

Konuşmanın ardından meclis gündemine geçilerek maddeler görüşüldü ve oylamaya sunuldu. Gündemdeki maddeler, meclis üyelerinin oylarıyla oy birliği ve oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı, gündem dışı konuşmalar ile dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Ömeroğlu ayrıca ilçe genelinde son bir ay içerisinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyip yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu ve ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerine imkanlar doğrultusunda karşılık vermeye devam edeceklerini ifade etti.

DİLOVASI BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ÖMEROĞLU...

DİLOVASI BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, BELEDİYE BAŞKANI RAMAZAN ÖMEROĞLU BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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