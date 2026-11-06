Dilovası'nda kent meydanı, mesire alanı ve altyapı odaklı yeni dönem planları

Dilovası'nda kasım meclisinde yeni dönem projeleri görüşüldü

Dilovası Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında Başkan Ömeroğlu, ilçede sürdürülen hizmetlere ve planlanan yatırımlara ilişkin meclis üyelerini bilgilendirdi. Ömeroğlu, Dilovası'nın gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

gündem ve planlanan projeler:

Toplantıda kent meydanı projesi, belediye hizmet binası çalışmaları ile farklı mahallelerde süren asfalt ve yol onarımları gündeme alındı. Ayrıca park yenileme ve yeşil alanların artırılmasına ilişkin çalışmaların devam edeceği belirtildi. Kayapınar Mesire Alanı'nın ilçeye kazandırılması hedefinin üzerinde duruldu; bu projenin sosyal kullanım alanlarını güçlendirmesi amaçlanıyor.

tarihi yapılar ve altyapı düzenlemeleri:

Mecliste Tavşancıl'daki tarihi evlerin yeniden ilçeye kazandırılması ve bölgede modern düğün salonları yapılması talepleri ele alındı. Buna ek olarak, Diliskelesi Mahallesi'ndeki elektrik havai hatlarının yer altına alınmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi; bu düzenleme güvenlik ve görsel düzen açısından önem taşıyor.

Toplantıda ayrıca asfalt, yol ve park çalışmaları gibi saha hizmetleriyle ilgili mevcut uygulamalar değerlendirildi. Başkan Ömeroğlu, hizmetlerin ilçenin tüm mahallelerine ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti ve planlanan projelerin ilçenin gelecek vizyonuna katkı sağlayacağına işaret etti.

Açılış konuşmasının ardından gündem maddeleri tek tek görüşülerek oylamaya sunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından maddeler oy birliği ve oy çokluğuyla kabul edildi, böylece projelerin hayata geçirilmesine yönelik kararlar alınmış oldu.

DİLOVASI’NDA KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINDA İLÇENİN GELECEĞİNE YÖNELİK PROJELER VE DEVAM EDEN HİZMETLER ELE ALINDI. KENT MEYDANI, KAYAPINAR MESİRE ALANI, TAVŞANCIL’DAKİ TARİHİ EVLER VE DİLİSKELESİ’NDEKİ HAVAİ HATLARIN YER ALTINA ALINMASI GİBİ PROJELER GÜNDEME GELDİ.