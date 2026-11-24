Dilovası'nda 24 Kasım öğretmenler günü etkinliği

Dilovası ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen programda öğretmenlerin emek ve fedakarlıklarına vurgu yapıldı. Etkinlikler, Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı ve ilçe protokolünün okulları ziyaret etmesiyle sürdü.

Törenden programa katılanlar:

Konferans salonunda devam eden programda Dilovası Kaymakamı Resul Çelik, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu. Programda konuşan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, öğretmenliğin geleceği şekillendiren önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Bir çocuğun hayatına dokunmak, aslında bir toplumun geleceğine dokunmaktır. Kapımız da gönlümüz de kıymetli öğretmenlerimize her zaman açıktır."

Protokolün vefa ve dinleme ziyaretleri:

Etkinliklerin ardından ilçe protokolü Şehit İlimdar Atasoy İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Protokol üyeleri, eğitimcilerin talep ve görüşlerini dinleyip yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ziyaretler Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki programla sona erdi.

Kaymakam Resul Çelik ise öğretmenlerin bilgi, sevgi ve milli değerlerle yetiştirdikleri nesillerin ülkenin geleceğine yön verdiğine işaret ederek açıklamasında şunları söyledi: "Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görev yapan tüm öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, eğitim neferlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum."

Program boyunca öne çıkan tema, öğretmenlere yönelik teşekkür ve vefanın somut ziyaretlerle ifade edilmesi oldu; yetkililer, eğitim sürecindeki iş birliğinin ve öğretmen taleplerinin takip edileceğini vurguladı.

DİLOVASI'NDA 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA ÖĞRETMENLERİN EMEK VE FEDAKARLIKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ.