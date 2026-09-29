Dilovası'nda ortak protokolle sahipsiz hayvanlara destek seferberliği

Dilovası Belediyesi ile Kalbimdeki Pati İzleri Derneği arasında imzalanan işbirliği protokolü, ilçedeki sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve sahiplendirmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Protokol, belediye kurumları ile sivil toplumun deneyimini birleştirerek daha koordineli çalışmalar yürütmeyi hedefliyor.

protokolün öncelikleri:

İmzalanan metin kapsamında, sokak hayvanlarının korunması ve uygun şartlarda barındırılması için ortak adımlar atılacak. Protokol, kurumlar arası koordinasyonu artırarak sahipsiz hayvanların temel ihtiyaçlarının daha etkin şekilde karşılanmasını sağlamayı ve toplumda "satın alma sahiplen" bilincinin yaygınlaşmasını amaçlıyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Ramazan Ömeroğlu, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının korunmasının toplumsal bir görev olduğunu vurguladı. Ömeroğlu, belediyenin imkanlarını sivil toplum kuruluşlarının tecrübesi ve gönüllülük ruhuyla bir araya getirerek daha kapsamlı ve kalıcı çalışmalar gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

Başkan Ömeroğlu, protokolün ilçedeki sahipsiz hayvanların korunmasına ve sıcak bir yuvaya kavuşmasına önemli katkı sunacağına inandığını ifade etti. Dernek yönetimine projeye verdikleri destek için teşekkür eden Ömeroğlu, işbirliğinin hem ilçeye hem de sokak hayvanlarına hayırlı olmasını diledi.

Ortak çalışma çerçevesinde atılacak adımların yerel düzeyde izlenmesi ve değerlendirilmesi planlanırken, belediye ile dernek arasındaki koordinasyonun sahipsiz hayvanlara yönelik hizmet kalitesini artırması bekleniyor.

DİLOVASI BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARININ YAŞAM ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEK VE SAHİPLENDİRİLMELERİNİ TEŞVİK ETMEK AMACIYLA KALBİMDEKİ PATİ İZLERİ DERNEĞİ İLE ORTAK BİR PROJEYE İMZA ATTI.