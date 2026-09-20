Dilovası'nda siyah duman tepkisi: Turkuaz Polyester arızayı 'geçici' olarak açıkladı

Dilovası'nda bacadan yükselen duman bölgede endişe yarattı

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) sınırlarında faaliyet gösteren Turkuaz Polyester fabrikasının bacasından yükselen siyah duman ve çevreye yayılan koku, bölge çalışanları ve çevre sakinleri tarafından görüntülendi. Vatandaşlar yayılan kokudan rahatsız olduklarını belirterek yetkili kurumlardan inceleme talep etti.

görüntüler ve vatandaş tepkileri:

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde bacadan çıkan koyu renkli dumanın kısa süreli ama yoğun olduğu görüldü. Bölgede çalışanlar ve çevre sakinleri, çevreye kimyasal madde yayılabileceği endişesini dile getirerek olaya tepki gösterdi ve resmi denetim çağrısında bulundu.

firma açıklaması ve resmi denetimler:

Şirket yönetimi olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "İddialara konu olan olay, 8 Eylül 2026 tarihinde termal oksidizer sisteminin serpantinlerinde meydana gelen tıkanma nedeniyle yaşanan arızadan ötürü gerçekleşmiştir. Arıza nedeniyle tesisimizin bacasından kısa süreli bir siyah duman çıkışı yaşanmış, teknik ekiplerimizin anında müdahalesiyle sistem derhal güvenli konuma alınmıştır. Teknik arıza nedeniyle yanma sisteminde çok kısa süreli oksijen yetersizliği oluşmuş, bunun sonucunda yanma verimi geçici olarak düşerek siyah duman meydana gelmiştir. Bu anlık olay, aynı gün GEBKİM OSB Çevre Birimi tarafından tutanakla kayıt altına alınmış ve kurumumuza gerekli uyarılarda bulunulmuştur. Ardından olay GEBKİM OSB tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne de bildirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, ilgili resmi kurumlarca düzenlenen denetimler sonucunda çevre ve insan sağlığını tehdit eden bir durumun tespit edilmediği bildirildi: "İlgili resmi kurumlarca da düzenli şekilde denetlenen fabrikamızda, nitekim 18 Eylül 2026 tarihinde GEBKİM OSB’nin talebi üzerine İl Çevre Müdürlüğü yetkililerince gerçekleştirilen denetim sonucunda hazırlanan tutanakta da çevre ve insan sağlığını tehdit eden herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı resmi makamlarca teyit edilmiştir."

Firma, teknik ekiplerin müdahalesiyle sorunun giderildiğini ve olayın geçici olduğunu vurgularken, bölge sakinleri benzer olayların tekrarlanmaması için sürekli izleme ve şeffaf bilgilendirme taleplerini sürdürüyor.

TURKUAZ POLYESTER İSİMLİ FABRİKANIN BACASINDAN YÜKSELEN SİYAH DUMANLAR BÖLGEDE TEPKİYE NEDEN OLURKEN, İLGİLİ FİRMADAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ.