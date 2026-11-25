Dinar köylere hizmet götürme birliği kasım toplantısını tamamladı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde düzenlenen Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısında Dinar Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2027 yılı bütçesi görüşüldü ve kabul edildi. Toplantıya, Dinar Kaymakamı Mehmet Naim Akgül başkanlık yaptı; il genel meclisi üyeleri ile köy muhtarları da hazır bulundu.

Gündem: 2027 bütçesi ve köy yatırımları:

Meclis oturumunda birlik bünyesinde köylere yönelik planlanan yatırım ve hizmet kalemleri detaylı şekilde ele alındı. Müzakerelerde altyapı, yol bakım onarımları, içme suyu çalışmaları ve köylerin öncelikli ihtiyaçları üzerinde duruldu. Süreç boyunca katılımcıların görüşleri alınarak bütçe taslağı değerlendirildi.

Karar: oy birliğiyle kabul:

Yapılan görüşmelerin ardından 2027 yılı birlik bütçesi mecliste oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı. Toplantı, ilçeye bağlı köylerde yürütülecek çalışmalar ve öncelikler üzerine yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR’IN DİNAR İLÇESİNDE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ ‘KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI’ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.