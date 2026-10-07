Dinar'da ithal hayvan işletmelerinde sıkı sağlık ve koşul denetimleri

Dinar'da ithal hayvan işletmelerinde saha denetimleri

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, ilçede ithal hayvanların bulunduğu işletmelere yönelik saha kontrolleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde hayvan sağlığı ve işletme koşulları yerinde incelenerek gerekli tespitler yapıldı.

Denetim kapsamı ve yapılan incelemeler:

Teknik ekipler, hayvanların genel sağlık durumunu, barınma, beslenme koşullarını ve kayıtlarının doğruluğunu kontrol etti. Ayrıca hayvan hareketlerinin takibi kapsamında işletme kayıtları ve hayvanların muayene bulguları detaylı şekilde gözden geçirildi.

Planlı çalışmalar ve hedefler:

Yetkililer, saha çalışmalarının planlı şekilde devam ettiğini bildirdi. Denetimlerin amacı; hayvan sağlığını korumak, olası riskleri tespit etmek ve hayvancılık işletmelerindeki mevcut durumun güncel olarak takip edilmesidir.

AFYONKARAHİSAR’IN DİNAR İLÇESİNDE HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI, HAYVAN HAREKETLERİNİN TAKİBİ VE HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDEKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA SAHA KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.