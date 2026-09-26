Diplomasi buluşması New York'ta: Fidan ile Fatuma Jau bir araya geldi

New York temasında iki ülke dışişleri bakanları buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'ta sürdürdüğü temaslar kapsamında Gine Bissau Dışişleri Bakanı Fatuma Jau ile bir araya geldi.

görüşmenin çerçevesi:

Toplantı, BM'nin yüksek düzeyli haftası çerçevesinde gerçekleştirildi. Görüşme New York'ta yapıldı ve iki bakanın bir araya gelmesi kayda geçti.

fidan'ın new york temasları:

Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında New York'taki temaslarını sürdürüyor ve bu çerçevede farklı muhataplarla görüşmeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, NEW YORK'TA GİNE BİSSAU DIŞİŞLERİ BAKANI FATUMA JAU İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.