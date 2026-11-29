etkinliğin iki aşaması:

Sivas'ta doğa sporları tutkunu bir grup dağcı, kent merkezine yaklaşık 90 km uzaklıktaki Dipsizgöl Şelalesi'nde sıra dışı bir gösteri düzenledi. Hobi olarak dağcılık yapan ekip, şelalenin kayalıklarından kontrollü bir şekilde iniş gerçekleştirdi ve ardından su yüzeyinin üzerinden gerdikleri ipin üzerinde karşı tarafa geçerek ikinci bir etkinliği tamamladı.

İniş ve ip ile karşıya geçiş gibi yüksek riskli öğelerin birleştiği organizasyonda güvenlik önlemleri öne çıktı; ekip ekipmanlarını ve rotayı dikkatle belirleyerek uygulamayı gerçekleştirdi. Şelalenin yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki kayalıkları, hem iniş için hem de seyir için etkileyici bir zemin sundu.

dipsizgöl'ün sonbahar ve kış manzarası:

Organizatörlerden Selahattin Güngördü, bölgeyi sonbahar ve kış manzarasının çekiciliğinden dolayı seçtiklerini belirtti. Selahattin Güngördü, 'Bu sefer ki etkinliğimizde Dipsizgöl Şelalesi'ne geldik. Sonbahar manzarasından ve doğal güzelliğinden dolayı burayı seçtik. Kış ayına girdik ve şelale hala gürül gürül akmaya devam ediyor.' diye konuştu.

Etkinlik, bir dron ile görüntülendi; havadan çekilen kareler şelalenin çevresindeki orman dokusunu, akan suyun gücünü ve yapılan iniş ile ip geçişinin perspektifini izleyiciye sundu. Görüntüler, Dipsizgöl Şelalesi'nin sadece spor etkinlikleri için değil, aynı zamanda fotoğraf ve doğa gözlemi için de öne çıktığını gösterdi.

Güngördü ve arkadaşları, Sivas'ın doğal güzelliklerini farklı etkinliklerle tanıtmaya devam edeceklerini vurguladı ve benzer faaliyetlerin ilerleyen dönemlerde de süreceğini belirtti.

Dipsizgöl Şelalesi'nde nefes kesen gösteri