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Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tırdan atlayan iki kişi yaralandı

Malatya-Adıyaman kara yolunda sürücünün kontrolünü yitirdiği 23 FY 469 plakalı tır bariyerlere ve kayalıklara çarpınca, tırdan atlayan iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Direksiyon hakimiyeti kaybedilen tırdan atlayan iki kişi yaralandı

Malatya-Adıyaman kara yolunda kaza

Malatya - Adıyaman kara yolunun 73’üncü kilometresinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir tır kontrolden çıktı. Olayda, Malatya istikametinden Adıyaman yönüne seyir halindeki 23 FY 469 plakalı tır önce yolun sağındaki çelik bariyerlere çarptı, ardından yolun sol tarafındaki kayalıklara çarparak durabildi.

Olay anı ve yaralanmalar:

İddiaya göre, tır kontrolden çıkınca sürücü M.Z.Ö. (42) ile yanında bulunan şahıs son anda tırdan atladı. Atlama sonucu her iki kişi de yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ardından her iki yaralıyı hastaneye sevk etti. Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MALATYA-ADIYAMAN KARA YOLUNDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TIRIN ÖNCE...

MALATYA-ADIYAMAN KARA YOLUNDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TIRIN ÖNCE BARİYERLERE, ARDINDAN KAYALIKLARA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA TIRDAN ATLAYAN SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ ŞAHIS YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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