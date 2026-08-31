Dış politika turunda Fidan: Netanyahu tehdidi uluslararası sistemi sınayacak

fidan'ın değerlendirmesi ve çağrısının özü:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Mekke Ortak Savunma İttifakı toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili sert değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik artan söylemlerini yalnızca iki ülke arasındaki bir gerilim olarak görmenin hata olacağını, bunun bölgesel ve küresel güvenlik için bir tehdit teşkil ettiğini belirtti.

Bakan, uluslararası toplumun şu ana kadar yerine getirmediği bir görevi üstlenerek, bu eğilimin durdurulması gerektiğini vurguladı ve 'Netanyahu tehdidi ile bu uluslararası sistem savaşmalıdır' ifadesini kullandı. Fidan, bu söylemlerin sadece Türkiye'ye değil, bölgeye, İsrail'e, Yahudi halkına ve bütün dünyaya zarar verebileceğini söyledi.

Mekke Ortak Savunma İttifakı'nın hedefleri:

Fidan, Mekke Ortak Savunma İttifakı'nın esas olarak genişleme amacıyla kurulduğunu ancak sağlam bir kurumsallaşma ve altyapı olmadan bu sürecin doğru yürüyemeyeceğini anlattı. İttifakın başlangıç aşamasında temellerin çok iyi atılması gerektiğini, kuruluş aşamasının zorlu kısmının birlikte tamamlanmaya çalışıldığını ifade etti.

İttifakın bölgede istikrar, barış ve refah için bir anahtar rolü üstlenmesi hedefleniyor. Fidan, bölgedeki belirsizliğin azalmasıyla aktörlerin tavırlarının daha belirgin hale geleceğini ve bunun da yatırımları teşvik ederek halkların çektiği sıkıntıları hafifleteceğini söyledi. İttifaka katılacak yeni müttefiklerin iyi bir altyapıya sahip olmuş kuruluşlar olması gerektiğini vurguladı.

netanyahu söylemlerinin kapsamı ve taşıdığı riskler:

Bakan, Netanyahu hükümeti ve destekçilerinin seçim süreciyle birlikte Türkiye karşıtı söylemlerinde artış olduğunu, Cumhurbaşkanımızı ve bazı diğer isimleri hedef alan yaklaşımların takip edildiğini belirtti. Fidan, söz konusu söylemlerin Filistin devletinin kurulmasını engelleyen ve bölgede işgalin devamını isteyen bir mantığı yansıttığını ifade etti.

Fidan, bu söylemlerin 'Filistinli kanı dökmekten zevk alan' ve 'Müslüman kanı dökmekten zevk alan' ifadeleriyle tanımlanan yaklaşımlar barındırdığını, bu tutumun İsrail'e, Filistin'e ve bölgeye zarar vereceğini söyledi. Bu nedenle sorunun sadece ikili bir mesele olmadığı, uluslararası düzeyde ele alınması gerektiği mesajını verdi.

karadeniz seyrüsefer güvenliği ve tahıl lojistiği:

Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin halen büyük bir sorun olmaya devam ettiğini kaydeden Fidan, bunun sadece bölgesel güvenlik değil aynı zamanda global gıda güvenliği açısından da risk oluşturduğunu söyledi. Rusya ve Ukrayna kaynaklı tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılamamasının birçok ülkeden müracaatlara yol açtığını belirtti.

Bakan, Türkiye'nin her iki tarafla temas halinde olduğunu ve geçmişte sağlanan tahıl anlaşmasına benzer bir düzenleme için çalışıldığını aktardı. Devam eden savaşın yöntem değişikliğiyle birlikte hedef alınmayan yer bırakmayacak bir hale geldiğine dikkat çeken Fidan, bu durumun engellenmesi için diplomatik çabaların sürdüğünü ifade etti.

Toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda Fidan, hem bölgesel ittifakın kurumsallaşması hem de Karadeniz üzerinden sağlanacak güvenlik ve lojistik çözümlerinin eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Bu iki eksenin, Türkiye'nin dış politika öncelikleri arasında yer aldığı mesajı açıkça verildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU'NUN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE, "ULUSLARARASI TOPLUMUN ŞU ANA KADAR YAPMADIĞI GÖREVİ YERİNE GETİRİP BU CANİYİ DURDURMASI, BU SOYKIRIMCININ BÖLGEYE, İSRAİL'E, YAHUDİ HALKINA VE BÜTÜN DÜNYAYA ZARAR VERMESİNİN ÖNÜNE GEÇMEK GEREKİYOR. BU SADECE BİZİM DEĞİL BÜTÜN BÖLGENİN VE ULUSLARARASI TOPLUMUN BÜYÜK BİR TEHDİDİDİR. BU NETANYAHU TEHDİDİ İLE BU ULUSLARARASI SİSTEM SAVAŞMALIDIR" DEDİ.