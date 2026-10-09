Dolar 49,3364 +0,11%
Euro 55,2149 -0,09%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.690,28 +1,46%
EUR/USD 1,1196 -0,18%
Brent Petrol 104,02 -0,25%
--°

Dışarı camii çevresi yeni sosyal alan ve otopark projesiyle yeniden şekilleniyor

Niğde'de Dışarı Camii çevresine 100 milyon liralık otopark ve peyzaj projesinin temeli atıldı; proje altında 90 araçlık otopark ve sosyal alanlar bulunacak.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Dışarı camii çevresi yeni sosyal alan ve otopark projesiyle yeniden şekilleniyor

dışarı camii çevresinde temel töreni yapıldı:

Niğde Belediyesi tarafından hazırlanan Dışarı Camii otoparkı ve peyzaj projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene Niğde Valisi Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan yetkililer, projenin hem şehir merkezindeki otopark ihtiyacını azaltmayı hem de çevredeki sosyal hayatı canlandırmayı hedeflediğini vurguladı. Projenin temeli, protokol üyelerinin duaları eşliğinde atıldı ve sembolik ilk harç döküldü.

projenin teknik detayları:

Belediye tarafından ihaleye çıkarılan proje, yaklaşık 100 milyon liralık ihale bedeline sahip. Saha üzerinde daha önce bulunan beş parseldeki yapıların kamulaştırma işlemleri uzlaşma yoluyla tamamlandı; kamulaştırma giderlerinin toplam maliyeti artıracağı ifade edildi.

Proje kapsamında, zeminin altında 90 araç kapasiteli otopark oluşturulacak. Üst kademede ise vatandaşların kullanımına yönelik genişletilmiş peyzaj ve sosyal donatılar planlanıyor. Proje metninde öne çıkan uygulamalar arasında abdesthane ve tuvaletler ile kadınların kullanımına uygun yeni namaz alanları bulunuyor.

protokolün mesajları ve beklentiler:

Vali Nedim Akmeşe, artan araç sayısına dikkat çekerek projenin şehir trafiğine rahatlama getireceğini ve vatandaşlara huzurlu vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar sunacağını belirtti: "Bu proje sayesinde şehir merkezimizdeki otopark ihtiyacının bir kısmı karşılanmış olacak."

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise konuşmasında, "Tek amacımız Niğde’ye hizmet etmek" vurgusunu yaptı ve yatırımların tüm ilçe ve köylere eşit şekilde ulaşması için çalışıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, proje ile Dışarı Camii’nin korunmasının ve çevresinin genişletilmesinin hedeflendiğini; otopark üstünde özellikle emekliler ve ileri yaştaki vatandaşların yaz-kış kullanabileceği sosyal alanlar oluşturulacağını aktardı. Başkan Özdemir ayrıca, projenin birden fazla ihtiyaca aynı anda cevap verecek biçimde tasarlandığını belirtti.

Tören sonrasında proje sahasında çalışmalara başlanması planlanıyor; yetkililer ilerleyen süreçte uygulama takvimi ve etaplara ilişkin detayları kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ettiler.

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR

NİĞDE BELEDİYE BAŞKANI EMRAH ÖZDEMİR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Marmarisli üç öğrenci IAC 2026'da kentlerini uluslararası platforma taşıdı
images

Türkeli'de camiler toplumun dayanışma odağı olarak ele alındı
images

Necla Uygur'a son veda: Teşvikiye'de tören, Feriköy'de defin
images

Konya'da trafik kazasında üç kişilik aileye son veda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Galatasaray rotasında iki hamle: Barış Alper sağ bekte, Aleksey Batrakov 11'de

Polisin zamanında müdahalesi kadını kurtardı

Fenerbahçe kafilesi Rize'ye indi, havalimanında coşkulu karşılama

Şebinkarahisar kalesi çevresinde kaybolan işçi kayalıklarda ölü bulundu

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da