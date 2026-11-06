Dışişleri bakanı Fidan ile Erhürman görüşmesinde ikili ilişkiler ve Kıbrıs öne çıktı

Görüşme ve gündem:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi ziyaret kapsamında gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklar, görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkiler ile Kıbrıs meselesindeki son gelişmelerin ele alındığını aktardı.

Beklenen temaslar:

Bakan Fidan'ın KKTC'deki temasları kapsamında ayrıca Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile de görüşmesi bekleniyor. Resmi temasların tamamlanmasının ardından tarafların ortak açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin değerlendirme henüz paylaşılmadı.

Analiz ve önemi:

Bu tür üst düzey görüşmeler, Türkiye-KKTC ilişkilerinin güncel önceliklerinin teyidi açısından önem taşıyor. Diplomasideki temaslar, hem ikili iş birliğinin güçlendirilmesi hem de Kıbrıs meselesinin diplomatik kanallarda takip edilmesi bakımından araçsal bir rol oynuyor. Diplomatik kaynakların aktardığı çerçeveye göre görüşme, iki taraf arasında devam eden iletişimin sürdürülmesine zemin hazırladı.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN İLE DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN BİR ARAYA GELDİ.