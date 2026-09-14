Divriği'de kayıp bebek soruşturmasında yeni yön: anne ifadesini değiştirip cinayet iddiası getirdi

olayın gelişimi:

Sivas'ın Divriği ilçesinde hayvancılıkla uğraşan ailenin 11 aylık kızı Büşra için başlatılan arama ve soruşturmada yeni bir yön ortaya çıktı. İddiaya göre, E.B. isimli anne iki gün önce jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri kırsal alanda arama çalışmalarına başladı.

Aile ilk etapta bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceğini öne sürdü. Ancak aile fertlerinin çelişkili beyanları sonrası olayın soruşturulması genişletildi. İlk ifadesinde bebeğin parasına karşılık babası tarafından satıldığını söyleyen anne E.B. (27), savcılık işlemleri ve gözaltılar sonucunda iddiasını değiştirdi.

gözaltılar ve soruşturma süreci:

Divriği Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu düşünülen Y.B. ile K.D., Ö.B., R.B. ve M.R.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. İlk etapta beş kişinin sorgulanmasının ardından annede de şüphe oluşmasıyla E.B. gözaltına alındı; 24 saatlik gözaltı süresinin dolmasının ardından ek süre talep edildi. Bugün ise olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen üç kişinin daha gözaltına alındığı, böylece toplamda dokuz kişinin ifadesinin alındığı bildirildi.

yeni iddia ve arama çalışmaları:

Gözaltındaki sorgulamalar sürerken annenin ifadesini değiştirerek, bebeğin babası tarafından öldürüldüğünü ve hayvancılık yapılan bölgeye gömüldüğünü iddia etmesi üzerine arama yönü değişti. İddia üzerine bölgeye kadavra köpekleri çağrıldı ve gömü araması başlatıldı ancak şu ana kadar cesede ulaşılamadı.

Savcılık ve güvenlik güçleri arama çalışmalarını ve şüphelilerin ifadelerini eş zamanlı yürütüyor. Yetkililer, soruşturmanın seyrine göre yeni arama yöntemleri ve teknik incelemeler uygulanabileceğini belirtti. Olayda hem aile içi çelişkili beyanlar hem de gözaltıların sayısındaki artış, soruşturmanın hassasiyetini artırıyor; arama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

SİVAS’IN DİVRİĞİ İLÇESİ