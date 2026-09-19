Divriği'nin kayalık sabahında koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi

Divriği'nin kayalıklarında dağ keçileri sabah yürüyüşünde

Sivas'ın Divriği ilçesinin sarp ve kayalık yamaçlarında dolaşan bir dağ keçisi ailesi, doğa fotoğrafçısı Muhammed Emin Gürpınar tarafından sabahın ilk ışıklarında görüntülendi. Koruma altındaki bu türün doğal ortamında yürüyüşü, bölgenin zorlu arazi yapısıyla birlikte objektiflere yansıyarak dikkat çekti.

Kayalıklar üzerinde sakin adımlarla ilerleyen keçiler, kısa süreli gözlemlenmelerinin ardından görünüşte rahat ve doğal davranışlarla bölgeden uzaklaştı. Fotoğrafçı tarafından kaydedilen görüntüler, yaban hayatının bu kesitini yerel doğa severlerle buluşturdu.

Görüntülerin kaynağı:

Muhammed Emin Gürpınar çekim sırasında yaşadıklarını, ilçenin tarihi dokusuyla birlikte beklemediği doğa güzelliğini gördüğünü belirterek anlattı. Ressamlık eğitiminin verdiği bakış açısıyla coğrafyaya sanatsal bir gözle baktığını söyleyen Gürpınar, bölgedeki yaban hayatının korunuyor olmasının kendisini memnun ettiğini ifade etti. Uzun bir bekleyişin ardından gerçekleşen ve kayda aldığı 3 saniyelik karşılaşmanın kendisi için tarifsiz bir deneyim olduğunu ekledi.

Doğal yaşam ve korunma:

Divriği'nin kayalık yamaçlarında yaşayan canlıların varlığının korunuyor olması, hem yerel ekosistem hem de gözlem fırsatları açısından önem taşıyor. Görüntüler, bölgedeki yaban hayatının varlığını belgelerken, ziyaretçilere bu tür doğal alanların korunmasının önemini hatırlatıyor.

Görüntülerin çekildiği alanın ve fotoğrafçının verdiği bilgiler, Divriği çevresindeki doğal yaşamın hem estetik hem de ekolojik değerini ortaya koyuyor.

DOĞA FOTOĞRAFÇISI MUHAMMED EMİN GÜRPINAR