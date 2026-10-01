Diyabet takibinde standartlaşma hedefi: Söke'de protokol eğitimi

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi sağlık hizmetlerinde kalite ve standardizasyonu artırma amacıyla Diyabet Klinik Protokolü Eğitimi düzenledi. Eğitim, sağlık personelinin diyabetli hastaların tanı, tedavi ve takip süreçlerinde protokolü etkin şekilde uygulayabilmesi için planlandı.

Eğitimin içeriği:

Programa katılan personele, protokolün temel ilkeleri ve güncel yaklaşımlar çerçevesinde tanı kriterleri, tedavi seçeneklerinin yönlendirilmesi ve izlem süreçleri anlatıldı. Eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra hasta güvenliği, bakım kalitesinin korunması ve ekip içi koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Hedefler ve beklentiler:

Uzm. Dr. Merve Kılınç tarafından verilen eğitimle amaçlanan, diyabet hastalarına sunulan hizmetlerin daha etkin, güvenli ve nitelikli yürütülmesini sağlamak oldu. Kurumsal standartların güçlendirilmesiyle hasta takibinde süreklilik ve uyumun artırılması hedefleniyor.

Hastane yetkilileri, benzeri eğitimlerin düzenli olarak sürdürülmesinin hasta sonuçlarını olumlu yönde etkileyeceğini ve sağlık hizmetlerinin bütüncül kalitesini yükselteceğini belirtti.

SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ’NDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE VE STANDARDİZASYONUN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA DİYABET KLİNİK PROTOKOLÜ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.