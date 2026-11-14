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Diyabet tedavisinde 7 aylık dönemde 39,3 milyar liralık ödeme yapıldı

Bakan Vedat Işıkhan, Ocak-Temmuz döneminde diyabet tedavi, ilaç ve tıbbi cihaz giderleri için 39,3 milyar lira ödendiğini ve erişimi kolaylaştırma adımlarının süreceğini açıkladı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Diyabet tedavisinde 7 aylık dönemde 39,3 milyar liralık ödeme yapıldı

Diyabet hastalarının tedaviye erişimi vurgulandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diyabetle mücadele eden vatandaşların tedaviye erişiminin desteklendiğini belirtti.

sağlık harcamaları ve kapsam:

Işıkhan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde diyabet hastalarının tedavi, ilaç ve tıbbi cihaz harcamalarının karşılandığını aktararak toplam 39,3 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Ayrıca geri ödeme listesinde yer alan 248 ilaç ile hastaların tedaviye erişimlerinin desteklendiğini ifade etti.

erişimi kolaylaştırma adımları:

Bakan, vatandaşların tedavi imkanlarına ulaşmasını daha da kolaylaştırmak için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti ve diyabetle mücadelede sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir erişiminin önemine dikkat çekti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, &quot;DİYABETLE MÜCADELE EDEN VATANDAŞLARIMIZIN HER...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, "DİYABETLE MÜCADELE EDEN VATANDAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ. BU YILIN OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE TOPLAM 39,3 MİLYAR LİRA TEDAVİ, İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ HARCAMASINI KARŞILADIK" DEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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