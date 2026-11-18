Etkinlikte buluşma ve program:

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Dünya Diyabet Günü etkinliğinde tip-1 diyabetli çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Hasan Karakaş ve ekibinin organize ettiği programda katılımcılar farkındalık için birlikte pasta kesip balon uçurdu ve iki günlük kamp için hazırlıklara başladı.

Etkinliğin sunumları Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi; kamp faaliyetleri ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı’nda yapılacak. Etkinliğe yaklaşık 170 kişi ve 50 aile katıldı.

Uzmanların değerlendirmeleri ve sensör desteği:

Dr. Hasan Karakaş, katılımcılara diyabet tedavi süreci ve hastalıkla yaşam hakkında bilgi verdi. Karakaş, 14 Kasım tarihinin insülini keşfeden Frederick Banting’in doğum günü olması nedeniyle Dünya Diyabet Günü olarak anıldığını hatırlattı. Ayrıca, çocukların koluna takılan sensörlerle kan şekeri takibinin kolaylaştığını ve parmak delmeden ölçüm yapılabildiğini vurguladı.

Dr. Karakaş, Türkiye verilerine dikkat çekerek, "Türkiye’de yaklaşık 10 diyabet hastasından 4’ü diyabetik ketoasidoz ile başvuruyor. 6 tanesi ise kan şekeri yüksekliği nedeniyle tanı alıyor." ifadesini kullandı. Tanı sonrası izlem süreçlerinde hastaların öğün öncesi kan şekeri ölçümü, alınacak karbonhidrat hesabı ve yemekten iki saat sonra ek ölçüm yapmasının önemine değindi.

Dr. Karakaş, sağlık politikalarına ilişkin olarak da "Türkiye’deki tüm diyabet hastalarına Sağlık Bakanlığı güvencesinde kesintisiz sensör desteği sağlanıyor" bilgisini paylaştı ve bunun çocukların günlük takip yükünü azalttığını belirtti.

Hastane hizmetleri ve bölgesel erişim:

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, yaklaşık altı ay önce Dr. Hasan Karakaş’ın göreve başlamasıyla ilde tip-1 diyabetli çocukların tanı, tedavi ve takip süreçlerinde yeni bir dönemin açıldığını söyledi. Ergül, hastanede diyabet eğitimli hemşire ve diyetisyenlerin de yer aldığı multidisipliner bir ekip kurduklarını ve özel bir diyabet eğitim odası oluşturduklarını aktardı.

Prof. Dr. Ergül, kastamonu merkez ve 19 ilçeye hizmet verilebildiğini, çocuk endokrinolojisi uzmanı bulunmayan Karabük, Çankırı ve Sinop gibi komşu illerden de hastaların tedavi ve takibi için merkeze yönlendirildiğini belirtti. Ergül ayrıca, "Tip 1 diyabet, yalnızca hastanede değil, yaşamın her alanında destek gerektiren bir durumdur" diyerek aile eğitimi ve günlük yaşam düzenlemelerinin önemine vurgu yaptı.

Valilikten destek ve kamp detayları:

Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan etkinliğe verdiği destek nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordinasyonu övdü ve bu tür programları toplumun ortak sorumluluğu olarak nitelendirdi. Atılgan, Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişimin her geçen gün ilerlediğini ifade etti.

Etkinliğe katılan aileler, Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı’nda iki gün boyunca kamp yapacak ve çeşitli aktivitelerle hem eğlenecek hem de diyabetle yaşam konusunda pratik bilgiler paylaşılacak. Organizasyon, hem çocukların sosyal destek ağını güçlendirmeyi hem de toplumda diyabet farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Program boyunca uygulamalı eğitimler, uzman sunumları ve ailelere yönelik bilgilendirme oturumlarıyla medikal takip ve günlük yaşam yönetimi üzerine yoğunlaşılacak; sensör destekli izleme ile tedavi uyumunun artırılması amaçlanıyor.

KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ UZMANI DR. HASAN KARAKAŞ VE EKİBİ TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN ETKİNLİKTE BULUŞAN DİYABETLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ, FARKINDALIK İÇİN BİRLİKTE PASTA KESİP BALON UÇURDULAR.