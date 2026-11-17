etkinlikte amaç ve katılımcılar:

ADÜ Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı tarafından Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, diyabetli çocuklar ve ailelerini bir araya getirdi. Etkinlikte amaç, çocukların diyabet konusunda farkındalığını artırmak ve hastalıkla yaşam sürecinde kendilerini yalnız hissetmemelerini sağlamaktı.

bilgi paylaşımı ve etkinlik programı:

Programın açılış konuşmalarını Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Ünüvar ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Anık yaptı. Açılışın ardından yapılan kısa bilgilendirme sunumunda çocuklara ve ailelere diyabet yönetimi, günlük bakım ve bilinçlendirme konularında temel bilgiler aktarıldı.

eğlence bölümü ve destekleyici etkinlikler:

Bilgilendirmenin ardından program sihirbaz gösterisi, müzik, dans, köpük şovu ve yüz boyama gibi etkinliklerle devam etti. Katılımcılar için özel hazırlanan diyabet dostu ara öğünler ikram edildi ve çocuklara sosyal bir ortamda destek sağlandı.

kurumsal temsilcilerin katılımı:

Etkinliğe ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal ile başhekim yardımcıları Prof. Dr. Yusuf Kurtulmuş, Doç. Dr. Ferhat Şirinyıldız ve Doç. Dr. Ali Onur Erdem de katıldı. Katılımcıların varlığı, hastalar ve aileleri için kurum desteğinin önemine vurgu yaptı.

Etkinlik, çocukların hem sosyal bir ortamda buluşmasına hem de diyabet konusunda bilinçlenmesine katkı sağladı. Organizasyon boyunca vurgulanan ana mesaj, bilgi, dayanışma ve aile desteği ile diyabetle mücadelenin güçlendiğiydi.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (ADÜ) HASTANESİ’NDE DİYABETLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN ETKİNLİKTE HEM HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI HEM DE ÇOCUKLAR EĞLENCELİ AKTİVİTELERLE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ.