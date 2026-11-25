açılış töreni ve katılımcılar:

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yapımı tamamlanan 32 dairelik emniyet lojmanları ile 95 TOKİ sosyal konutunun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Programda ayrıca afet nedeniyle konut hakkı bulunan 26 AFAD hak sahibi için kura çekimi ve anahtar teslimi yapıldı.

Törene Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek, TOKİ Daire Başkanı ile il ve ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

teslim edilen projeler ve uygulama süreci:

Program kapsamında ilk olarak tamamlanan emniyet lojmanlarının açılışı yapıldı, ardından 95 adet TOKİ sosyal konutun teslimi gerçekleştirildi. Aynı etkinlikte afet kapsamındaki hak sahipleri için kura çekimi düzenlenip anahtarlar sahiplerine teslim edildi. Bu adım, bölgedeki konut ihtiyacının karşılanmasına dönük devam eden yatırımların parçası olarak sunuldu.

vali önder bozkurt'un değerlendirmesi:

Vali Önder Bozkurt, yatırımların vatandaşların günlük yaşamına doğrudan katkı sunduğunu belirterek il genelinde farklı alanlarda çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bozkurt, ildeki TOKİ yatırımlarına ilişkin olarak İlimiz genelinde bin 258 sosyal konutumuzun inşaatının hızla devam ettiğini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilde 2 bin 840 konut planlandığını ifade etti.

afad başkanı ali hamza pehlivan'ın açıklamaları:

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, afetlerin Türkiye için bir gerçeklik olduğunu ve afet sonrası devletin müdahale ve iyileştirme gücüyle vatandaşların yaralarının sarıldığını söyledi. Pehlivan, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara değinerek üç yıl gibi kısa bir sürede iş yerleri de dahil olmak üzere toplam 455 bin bağımsız bölümün yapımının tamamlandığını, kuraların çekildiğini ve anahtarların teslim edildiğini belirtti. Ayrıca Türkiye genelinde son 25 yılda farklı afetlerden etkilenen vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 105 bin konut inşa edildiğini ve bunların 4 bin 500'ünün Ağrı'da yapıldığını aktardı. Diyadin'de teslim edilen 26 konutun da bu kapsamlı çalışmanın bir parçası olduğu belirtildi.

Yetkililer, afet sonrası iyileştirme sürecinde devlet-millet dayanışmasının önemine dikkat çekti ve bölgedeki yatırımların sürdürüleceğini vurguladı.

Diyadin'de 32 emniyet lojmanı ve 95 sosyal konut hizmete açıldı