Diyadin'de teslim töreni yapıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yapımı tamamlanan 32 dairelik emniyet lojmanı ile 95 TOKİ sosyal konutu kapsayan açılış ve teslim töreni gerçekleştirildi. Aynı program çerçevesinde afet nedeniyle konut hakkı bulunan 26 AFAD hak sahibine kura çekimi yapıldı ve anahtarları teslim edildi.

lojman ve sosyal konutların teslimi:

Tören, ilk olarak ilçedeki 32 dairelik emniyet lojmanlarının açılışıyla başladı. Ardından 95 TOKİ sosyal konutunun açılışı yapıldı; teslimatlar sırasında AFAD kapsamında hak sahibi olan 26 kişiye yönelik kura çekimi ve anahtar teslim töreni düzenlendi. Teslim edilen bu yapılar, bölgedeki barınma ve güvenlik altyapısına doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

resmî açıklamalar ve sayısal veriler:

Açılışta konuşan Ağrı Valisi Önder Bozkurt, yatırımların vatandaşların yaşamına doğrudan katkı sunduğunu vurguladı. Bozkurt, il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verirken, "İlimiz genelinde bin 258 sosyal konutumuzun inşaatı hızla devam ediyor" dedi ve Cumhurbaşkanı öncülüğündeki 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilde 2 bin 840 konut planlandığını belirtti.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ise afetlerin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu, devletin müdahale ve iyileştirme gücüyle vatandaşların yaralarının sarıldığını ifade etti. Pehlivan, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara değinerek "Üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde iş yerleri de dahil toplam 455 bin bağımsız bölümün yapımı tamamlandı, kuraları çekildi ve anahtarları vatandaşlarımıza teslim edildi" sözleriyle sürecin büyüklüğüne dikkat çekti.

Pehlivan, son 25 yılda afetlerden etkilenen vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için yaklaşık 105 bin konut inşa edildiğini, bunlardan 4 bin 500'ünün Ağrı'da yapıldığını ve Diyadin'de teslim edilen 26 konutun bu çalışmaların bir parçası olduğunu aktardı. Afet sonrası iyileştirme sürecinde devlet-millet dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

Törene Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek, TOKİ Daire Başkanı ile il ve ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan teslimlerle hem güvenlik personelinin barınma ihtiyacı hem de afet kapsamında hak sahiplerinin konut beklentileri karşılanmış oldu.

DİYADİN İLÇESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN 32 DAİRELİK EMNİYET LOJMANI İLE 95 TOKİ KONUTUNUN AÇILIŞI İLE 26 AFAD KONUTU HAK SAHİBİ İÇİN KURA ÇEKİM VE ANAHTAR TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ.