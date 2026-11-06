Diyaliz hastalarından organ bağışı çağrısı: umut için bağış

Diyaliz hastalarından organ bağışı çağrısı

Muş Devlet Hastanesinde tedavi gören diyaliz hastaları, Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının hayati önemine dikkat çekti. Hastanede yürütülen bilgilendirme çalışmaları ve hasta ziyaretleriyle, organ bağışına yönelik farkındalığın artırılması hedeflendi.

ziyaret ve bilgilendirme çalışmaları:

Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Ebru Karaağaç Çelik, diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek hem birebir bilgi verdi hem de hastanenin bu alandaki çalışmalarını anlattı. Çelik, 3-9 Kasım tarihleri arasında anılan Organ Bağışı Haftası'na dikkat çekerek, organ bağışının kişinin kendi iradesiyle organlarını başkalarına tedavi amacıyla bağışlaması olduğunu hatırlattı. Açıklamalarında bugün ülkemizde 33 binin üzerinde insanın organ beklediği bilgisini paylaşan Çelik, toplumun duyarlılığının artmasının nakil bekleyenler için belirleyici olduğunu ifade etti.

diyaliz hastalarının çağrısı:

Diyaliz tedavisi gören hastalar da organ bağışının önemine vurgu yaptı. Nasır Erat, 4 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü belirterek Allah devletimize zeval vermesin. Organ bağışının artmasını istiyoruz. Çünkü organ nakli bekleyen, bu konuda mağduriyet yaşayan binlerce insan var. İnsanlara yardımcı olmak, onların yeniden sağlığına kavuşmasına vesile olmak çok güzel bir şey. Organ bağışına gerçekten ihtiyaç var. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı.

Kazım Eriz ise haftanın üç günü, günde dört saat süren diyaliz sürecinin zorluklarına dikkat çekti: Bizi evimizden alıp diyaliz merkezine getiriyorlar, tedavimizin ardından tekrar evimize bırakıyorlar. Tedavi sırasında tansiyonumuz düşüyor, mide bulantısı yaşıyoruz. Günde 4 saat makineye bağlı yaşıyorum. Tedaviden sonra ancak kendime geliyorum, ertesi gün yeniden makineye bağlanıyorum. Bu durum bizim için gerçekten çok zor. Bu nedenle herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum şeklinde konuştu.

Hastane yetkilileri ve hastalar, organ bağışının hayat kurtaran yönüne dikkat çekerek, toplumun bilgilendirilmesi ve bağış süreçlerinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Organ Bağışı Haftası kapsamında yürütülen çalışmaların, nakil bekleyen binlerce kişiye umut olmasının amaçlandığı belirtildi.

MUŞ DEVLET HASTANESİNDE TEDAVİ GÖREN DİYALİZ HASTALARI, ORGAN BAĞIŞI HAFTASI DOLAYISIYLA ORGAN BAĞIŞININ HAYATİ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.