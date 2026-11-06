Dolar 50,1499 +0,05%
Euro 55,9224 -0,45%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.578,57 -0,81%
EUR/USD 1,1148 -0,62%
Brent Petrol 97,36 -0,95%
--°

Diyaliz hastalarından organ bağışı çağrısı: umut için bağış

Muş Devlet Hastanesindeki diyaliz hastaları, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda organ bağışının hayat kurtardığını vurgulayıp vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:38

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 14:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Diyaliz hastalarından organ bağışı çağrısı: umut için bağış

Diyaliz hastalarından organ bağışı çağrısı

Muş Devlet Hastanesinde tedavi gören diyaliz hastaları, Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının hayati önemine dikkat çekti. Hastanede yürütülen bilgilendirme çalışmaları ve hasta ziyaretleriyle, organ bağışına yönelik farkındalığın artırılması hedeflendi.

ziyaret ve bilgilendirme çalışmaları:

Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Ebru Karaağaç Çelik, diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek hem birebir bilgi verdi hem de hastanenin bu alandaki çalışmalarını anlattı. Çelik, 3-9 Kasım tarihleri arasında anılan Organ Bağışı Haftası'na dikkat çekerek, organ bağışının kişinin kendi iradesiyle organlarını başkalarına tedavi amacıyla bağışlaması olduğunu hatırlattı. Açıklamalarında bugün ülkemizde 33 binin üzerinde insanın organ beklediği bilgisini paylaşan Çelik, toplumun duyarlılığının artmasının nakil bekleyenler için belirleyici olduğunu ifade etti.

diyaliz hastalarının çağrısı:

Diyaliz tedavisi gören hastalar da organ bağışının önemine vurgu yaptı. Nasır Erat, 4 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü belirterek Allah devletimize zeval vermesin. Organ bağışının artmasını istiyoruz. Çünkü organ nakli bekleyen, bu konuda mağduriyet yaşayan binlerce insan var. İnsanlara yardımcı olmak, onların yeniden sağlığına kavuşmasına vesile olmak çok güzel bir şey. Organ bağışına gerçekten ihtiyaç var. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum ifadelerini kullandı.

Kazım Eriz ise haftanın üç günü, günde dört saat süren diyaliz sürecinin zorluklarına dikkat çekti: Bizi evimizden alıp diyaliz merkezine getiriyorlar, tedavimizin ardından tekrar evimize bırakıyorlar. Tedavi sırasında tansiyonumuz düşüyor, mide bulantısı yaşıyoruz. Günde 4 saat makineye bağlı yaşıyorum. Tedaviden sonra ancak kendime geliyorum, ertesi gün yeniden makineye bağlanıyorum. Bu durum bizim için gerçekten çok zor. Bu nedenle herkesi organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum şeklinde konuştu.

Hastane yetkilileri ve hastalar, organ bağışının hayat kurtaran yönüne dikkat çekerek, toplumun bilgilendirilmesi ve bağış süreçlerinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Organ Bağışı Haftası kapsamında yürütülen çalışmaların, nakil bekleyen binlerce kişiye umut olmasının amaçlandığı belirtildi.

MUŞ DEVLET HASTANESİNDE TEDAVİ GÖREN DİYALİZ HASTALARI, ORGAN BAĞIŞI HAFTASI DOLAYISIYLA ORGAN...

MUŞ DEVLET HASTANESİNDE TEDAVİ GÖREN DİYALİZ HASTALARI, ORGAN BAĞIŞI HAFTASI DOLAYISIYLA ORGAN BAĞIŞININ HAYATİ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahire’de trabzon’u anlatan buluşma: turizm, ticaret ve kültür ön planda
images

Ağrı’da yeni okullar kırsalda eğitim altyapısını güçlendiriyor
images

Kartal’da dayanışma ve komşuluk merkezi açıldı
images

Trakya'da ileri nükleer tıp dönemi: Tekirdağ'a 7 yataklı iyotlu tedavi merkezi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahire’de trabzon’u anlatan buluşma: turizm, ticaret ve kültür ön planda

Bayraktepe köprüsünde kaza: motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi var

TBMM başkanı Numan Kurtulmuş Malatya'da başkan Er'i ziyaret etti

Ambalajı değiştirilen tarihi geçmiş kanser ilaçları soruşturmasında 21 kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi