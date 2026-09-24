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diyanet yalanıyla 73 yaşındaki adama 17 milyonluk senet düzenlendiği iddia edildi

Samsun Çarşamba'da hacca giden 73 yaşındaki Erol Keskin, 'kargo' yalanıyla imzalatılıp üzerine 17 milyon TL'lik senet düzenlendi; 4 şüpheli gözaltında.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

diyanet yalanıyla 73 yaşındaki adama 17 milyonluk senet düzenlendiği iddia edildi

Çarşamba'da 'kargo' yalanıyla 17 milyonluk senet iddiası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 73 yaşındaki Erol Keskin'in hacca hazırlanırken 'kargo' bahanesiyle evrak imzalatıldığı ve adına 17 milyon TL tutarında senet düzenlendiği ileri sürüldü. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın seyri:

İddiaya göre olay, yaklaşık 4 ay önce Çarşamba'nın Allı Mahallesi'nde meydana geldi. Hacca hazırlanmakta olan Erol Keskin'in yanına gelen dört kişi kendilerini Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi olarak tanıttı ve "Hacca gideceğiniz için Diyanet İşleri Başkanlığı size kargo gönderdi" diyerek bazı evrakları imzalatmaya çalıştı. Keskin, işyerinde imzalayacağını belirtmesine rağmen şahıslar imzanın hemen atılması gerektiğini söyleyerek baskı kurdu.

Keskin yurt dışına gittikten yaklaşık 10 gün sonra ailesine 17 milyon TL tutarında icra tebligatı ulaştı. Durumu fark eden oğlu Murat Keskin jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Murat Keskin, olayın planlı olduğuna ilişkin şüphelerini şu sözlerle dile getirdi: "Babam hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmek için hazırlık yapıyordu. Dolandırıcılar bunu öğrenmişler. Babamı da yaklaşık 1 ay boyunca takip etmişler."

soruşturma ve gözaltılar:

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada, Amasya'da oldukları belirlenen A.O., O.Y., G.Y. ve İ.K., Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.

Aile, olayın hedefe yönelik gerçekleştirildiğini ve bunun arkasında kişisel bilgi paylaşımı olabileceğini belirtti. Murat Keskin, "Babamın da 17 milyon civarında bir gayrimenkulü vardı. Bu araştırılıp bilinçli olarak yapılmış bir olay. Bizi tanıyan, bilen birileri onlara bilgi vermiş olabilir" diyerek şüphelerini aktardı.

Soruşturma sürüyor; adli süreç ve jandarmanın yürüttüğü inceleme neticesinde olayın ayrıntıları daha netleşecek.

SAMSUN&#039;UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE, 73 YAŞINDAKİ EROL KESKİN&#039;İN &quot;KARGO&quot; YALANIYLA KANDIRILARAK ADINA 17...

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE, 73 YAŞINDAKİ EROL KESKİN'İN "KARGO" YALANIYLA KANDIRILARAK ADINA 17 MİLYON LİRALIK SENET DÜZENLENDİĞİ İDDİASIYLA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMADA 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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