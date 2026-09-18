Diyarbakır afetlere karşı dayanıklılık için ortak masa kurdu

Diyarbakır'da 2027-2031 İRAP çalıştayı tamamlandı

Diyarbakır'ı geleceğin afetlerine karşı daha dirençli hale getirmeyi amaçlayan 2027-2031 İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalıştayı kent paydaşlarını bir araya getirerek sona erdi. Toplantı, kentte olası tehlikelerin tespiti ve müdahale mekanizmalarının netleştirilmesi yönünde saha odaklı kararların önünü açtı.

Hedef ve kapsam:

Çalıştayda kentin tüm dinamikleriyle uyumlu bir plan oluşturulması hedeflendi. Olası afet senaryolarında hem kriz anı reflekslerinin hızlandırılması hem de kriz öncesi alınacak tedbirlerle Diyarbakır'ın direnç gücünün artırılması öncelikler arasında yer aldı. Tehlikelerin tek tek masaya yatırıldığı oturumlarda, hayat kurtarıcı uygulamaların uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği detaylı şekilde ele alındı.

Kurumsal koordinasyon ve uygulama:

Diyarbakır AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen buluşmaya 17 ilçe belediyesi, kamu kurumlarının üst düzey temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları tam kadro katıldı. Katılımcılar, kurumsal sorumlulukların netleştirilmesi ve bürokratik engellerin kaldırılması yönünde mutabakata vardı; hangi kurumun hangi alanda, ne zaman ve nasıl müdahale edeceği somut olarak belirlendi.

Çalıştayda alınan öneriler doğrultusunda hazırlanacak nihai İRAP, kentin hem sahada uygulanabilir müdahale kapasitesini güçlendirmeyi hem de uzun vadeli risk azaltma stratejilerini kurumsallaştırmayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, Diyarbakır'ı geleceğin olumsuz senaryolarına karşı daha sağlam bir konuma taşımayı hedefliyor.

DİYARBAKIR’I GELECEĞİN AFETLERİNE KARŞI AŞILMAZ BİR KALE HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLEYEN 2027-2031 İL AFET RİSK AZALTMA PLANI (İRAP) ÇALIŞTAYI, KENTİN TÜM DİNAMİKLERİNİ TEK BİR ÇATI ALTINDA TOPLAYARAK TAMAMLANDI.