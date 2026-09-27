Diyarbakır Bağlar'da direksiyon kontrolünü yitiren otomobil dört araca çarptı

Diyarbakır Bağlar'da trafik kazası

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Dörtyol mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki dört araca çarparak durdu. Olayda 1 kişi yaralandı ve araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazanın oluş biçimi:

Sürücünün kontrolü kaybetmesiyle meydana gelen çarpışma, park halindeki araçların arka arkaya hasar görmesine yol açtı. Kaza, Dörtyol mevkiinde gerçekleşti ve çarpmanın etkisiyle araçlar yerinde durabildi.

İlk müdahale ve soruşturma:

Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Araçların tamamında maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil park halindeki 4 araca çarptı