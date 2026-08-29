Diyarbakır Bağlar'da sabah yıldırımı 21 koyunu telef etti

Diyarbakır Bağlar'da ağıla düşen yıldırım 21 koyunu telef etti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, ilçenin kırsalındaki Yukarı Molla Ali Mahallesi'nde ağılda bulunan hayvanlara yıldırım isabet etti.

olay yeri ve tespit:

Besicinin yaptığı kontrollerde, ağılda bulunan hayvanlar arasında 21 koyunun telef olduğu saptandı. Olay, mahallede sabah vakitlerinde gerçekleşti.

sürüde durum:

Yıldırımın isabet ettiği an ve doğrudan zarar gören hayvanların sayısı besicinin tespitine göre bildirildi. Olayla ilgili başka ayrıntı veya ek bilgi kaynakta yer almıyor.

BAĞLAR İLÇESİNDE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 21 KOYUN TELEF OLDU.