Diyarbakır Bağlar'da zemin kattaki yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Diyarbakır Bağlar'da zemin kattaki yangın kısa süreli paniğe yol açtı

Bağlar ilçesi Beş Nisan Mahallesindeki bir binanın zemin katında yer alan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay, binada yaşayanlar arasında korku ve telaşa yol açtı; vatandaşlar yaralanma riskine karşı hızla dışarı çıktı.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yapılan ilk tespitlere göre can kaybı veya yaralanma bulunmuyor, ancak yangın nedeniyle söz konusu daire kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer, olay yerinde teknik inceleme ve delil toplama çalışmaları başlattı; yangının nedeninin belirlenmesi için gerekli tespitler yapılıyor. Apartman sakinlerine de olayla ilgili bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE BİR APARTMANIN ZEMİN KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.