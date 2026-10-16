Diyarbakır-Mardin kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

kaza ve müdahale:

Olay, Diyarbakır-Mardin kara yolunda meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı ve kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi; yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldılar.

inceleme ve sonraki adımlar:

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, çarpışmanın nedenine ilişkin tespitlerde bulunacak ve gerekli kayıtları tutacak.

yol kullanıcılarına uyarı:

Sürücülere, benzer kazaların önlenmesi için hız ve takip mesafesi başta olmak üzere trafik kurallarına uymalarının önemi hatırlatılıyor; yetkililer bölgedeki çalışmaları sürdürüyor.

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.