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Diyarbakır OSB başkanı Fidan'dan sanayiciye acil kredi çağrısı

Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, bankaların yüzde 50-60 faiz uyguladığını belirterek, sanayiciye devlet destekli özel kredi paketleri çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:04

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Diyarbakır OSB başkanı Fidan'dan sanayiciye acil kredi çağrısı

Diyarbakır OSB'den kredi uyarısı:

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, bankaların sanayiciye verdiği kredi faizlerini eleştirerek, üretimi sürdürecek finansman düzenlemeleri çağrısında bulundu. Fidan, bankaların yüzde 50-60 civarında faizle kaynak aktardığını belirterek, "Böyle bir kazanç dünyanın hiçbir yerinde yok" dedi ve mevcut kredi paketlerinin sanayicinin sorununu çözmediğini vurguladı.

ihracat, yatırım ve borç şartları:

Fidan, son dönemde sanayi kesiminde yaşanan gerilemeyi rakamlarla anlattı. OSB'de istihdamın yaklaşık 23 bin kişi olduğunu, geçen yıla göre ihracatta yüzde 40-41 civarında düşüş görüldüğünü söyledi. Devletin açıkladığı kredi paketlerine ilişkin eleştirisinde ise bankaların önce SGK ve vergi borçlarının kapatılmasını şart koştuğunu; bunun, paketlerin aslında devletin alacağını tahsil etme amacı taşıdığı izlenimi verdiğini belirtti.

üreticiye doğrudan destek çağrısı:

Fidan, sanayicinin finansmana erişimi sağlanmazsa ve faiz yükü hafifletilmezse işletmelerin ayakta kalamayacağını ifade etti. Örnek vererek, bir yatırımcının 100 milyon lira yatırımı için bankaya aylık 5 milyon lira faiz ödemesi gerektiğini; o paranın bankaya yatırıldığında yıllık getiri olarak 4-5 milyon liraya denk geleceğini anlattı. Bu koşullarda yatırım yapmanın cazibesinin kalmadığını söyledi.

Fidan'ın çözüm önerisi, sanayiciye özel kredi paketlerinin oluşturulması ve faiz maliyetinin devlet tarafından sübvanse edilmesi yönünde. Aksi halde, "Bizim çağrımızdır, sanayiciye özel kredi paketleri çıkmazsa sanayiciler ayakta kalamaz" uyarısını yineledi ve üretimin gerilemesinin ülke ekonomisinde zincirleme olumsuz etki doğuracağına dikkat çekti.

DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA FİDAN

DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA FİDAN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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