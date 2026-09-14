Diyarbakır OSB'de üretim ve finansman önceliği öne çıktı

Necmeddin Bilal Erdoğan Diyarbakır OSB'de incelemelerde bulundu

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Erdoğan'a, bölgenin üretim kapasitesi, yatırımları, istihdamı ve sanayicilerin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi verildi.

sanayicilerin finansman talebi:

Mustafa Fidan, ziyarette sanayicilerin en önemli gündeminin finansmana erişim olduğunu vurguladı. Fidan, yüksek faiz oranlarının üretim ve yatırım kararlarını doğrudan etkilediğine dikkat çekerek, üretimin sürdürülebilirliği için uzun vadeli ve erişilebilir kredi imkanlarının şart olduğunu söyledi. Ayrıca, yakın zamanda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katılımıyla düzenlenen finans zirvesine işaret eden Fidan, bölge ihtiyaçlarına uygun özel kredi paketlerinin oluşturulmasının gerekliliğini belirtti.

Fidan, mevcut sanayicilerin finansman sıkıntılarının çözülmesinin yeni yatırımların önünü açacağını, bunun da istihdam ve üretim kapasitesini artıracağını ifade etti. Bölge kentleri için uygulanan desteklerde pozitif ayrımcılık yapılması talebini yineleyerek, yatırım ortamının geliştirilmesi ve üretimin güçlendirilmesine yönelik destek çağrısında bulundu.

savunma sanayisi yatırımlarına çağrı:

Toplantıda Diyarbakır'ın savunma sanayisinden daha fazla pay almasının kentin sanayi geleceği açısından önemli bir fırsat olduğu vurgulandı. OSB yönetimi, savunma sanayisine yönelik yatırımların bölgeye kazandırılmasının, OSB'deki üretim altyapısının çeşitlenmesine ve yüksek katma değerli üretimin artmasına katkı sağlayacağını belirtti. Diyarbakır'ın mevcut altyapısı, geniş üretim alanları ve gelişen iş gücü potansiyeli dikkate alınarak, kentin tedarik zincirinde daha güçlü bir konuma gelmesi hedefleniyor.

Ziyaretin ardından Bilal Erdoğan, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Burhan Özdemir, Mustafa Fidan ve OSB yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu. Heyet, üretim alanlarını gezerek fabrikaların faaliyetleri ve yürüttükleri yatırımlar hakkında bilgi aldı ve sahadaki gözlemler doğrultusunda OSB'nin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi yönünde notlar aktarıldı.

DİYARBAKIR OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA FİDAN VE TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER VAKFI (TGTV) MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN