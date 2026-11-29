sanayi sitelerinde biriken araçlar:

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yer alan 1. ve 2. sanayi sitelerinde, yol kenarlarına ve sanayi içindeki boş parseller ile otopark alanlarına terk edilmiş çok sayıda hurda ve sahipsiz araç gözlemleniyor. Uzun süre aynı noktalarda bekletilen ve kullanılamaz hale gelmiş araçlar, sitenin genel görünümünde belirgin bozulmaya neden oluyor.

Sanayi içindeki işletme ve atölyelerin çevresinde biriken araçlar, hem görsel kirlilik oluşturuyor hem de mevcut alanların verimli kullanılmasını engelliyor. Özellikle yol kenarlarına bırakılan araçlar nedeniyle park alanları daralıyor ve ulaşım ile yaya hareketliliği olumsuz etkilenebiliyor.

görünüm ve alan kullanımı:

Hurda araçların yoğunluğu, sanayi sitesinin profesyonel görünümünü zayıflatıyor ve ziyaretçi ile müşterilerin algısını etkiliyor. Boş alanlar bakım, malzeme depolama veya ek iş yeri düzenlemeleri için kullanılamaz hale gelirken, işletmelerin çalışma düzeni ve alan ihtiyacı da sınırlanıyor. Bu durum, alan planlaması ve kullanım verimliliği açısından sorun oluşturuyor.

denetim ve yaptırımlar:

Bakanlıkların ve valiliklerin uyguladığı idari yaptırımların hurda araç sayısını azaltmada yeterli olmadığı belirtiliyor. Mevcut düzenlemeler kapsamında, 2026 yılı tarifesine göre bu ihlali yapanlara 9 bin 440 lira tutarında idari para cezası uygulanıyor, ancak cezaların caydırıcı etkisi sınırlı kalabiliyor.

Durum, yerel yönetim ve ilgili kurumların denetim, kaldırma ve bertaraf süreçlerini gözden geçirmesi gerektiğine işaret ediyor; zira hem çevresel etkiler hem de alan kullanımına ilişkin problemlerin çözümü için koordineli adımlar gerekebilir.

DİYARBAKIR’DA BULUNAN 1 VE 2. SANAYİ SİTELERİNDE, YOL KENARLARINA VE SANAYİ SİTESİ İÇERİSİNDEKİ BOŞ ALANLARA BIRAKILAN ÇOK SAYIDA HURDA VE SAHİPSİZ ARAÇ DİKKAT ÇEKİYOR. UZUN SÜREDİR BULUNDUKLARI YERDE BEKLETİLEN ARAÇLAR, GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUYOR.