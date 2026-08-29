Diyarbakır sanayisi erbil’de pazar arayışında: OSB 14 firmayla fuara çıktı

Diyarbakır OSB Erbil'de sanayicilerle yer aldı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB), sanayicilerinin uluslararası pazarlara açılmasını ve ihracat kapasitesini artırmasını desteklemek amacıyla Erbil'de düzenlenen Yapı ve İnşaat Fuarı'na 14 firmayla katıldı. OSB heyeti, fuarda stantları gezerek firmaların kurduğu temaslar ve muhtemel iş bağlantıları hakkında bilgi aldı.

fuarda temaslar ve değerlendirmeler:

Fuarın ikinci gününde Diyarbakır OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Ömer Odabaşı, Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran Azizoğlu ve Bölge Müdürü Hamdullah Önen ile birlikte Diyarbakırlı firmaların stantlarını ziyaret etti. Heyet, sanayicilerle görüşmeler yaparak fuardaki temasların niteliği ve yeni işbirliği potansiyeli hakkında doğrudan bilgi aldı. Fidan, organizasyonun yoğun ve verimli geçtiğini bildirdi.

bölge pazarına yönelik hedefler:

Fidan, etkinliğin Diyarbakır için coğrafi avantajları ticarete dönüştürme fırsatı sunduğunu vurguladı ve "Bu bizim Diyarbakır OSB olarak katıldığımız üçüncü yurt dışı fuarı. Daha önce Şam’da iki fuara, şimdi de Erbil’de düzenlenen fuara sanayicilerimizle birlikte katılım sağladık. Bu bölgelere özellikle önem veriyoruz. Diyarbakır’ın Irak ve Suriye pazarlarına olan coğrafi yakınlığı sanayicilerimiz açısından önemli bir avantaj. Bu avantajı ticari ilişkilere ve ihracat rakamlarına daha güçlü şekilde yansıtmak istiyoruz" sözleriyle amaçlarını özetledi.

Fidan, Irak Kürdistan Bölgesi'nin Diyarbakır ve bölge sanayicileri açısından önemli bir pazar olduğunu belirterek, Suriye'de oluşan yeni ticari fırsatların da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. "İhracatımızı artırmamız gerekiyor. Irak Kürdistan Bölgesi ve Suriye başta olmak üzere çevre pazarlarda daha güçlü yer almalıyız. Sanayicimizin üretim gücünü ihracata daha fazla yansıtmak istiyoruz. Diyarbakır OSB olarak firmalarımızın yeni pazarlara ulaşmasını, yeni bağlantılar kurmasını ve mevcut pazarlarını büyütmesini önemsiyoruz. Bu nedenle uluslararası fuarlarda sanayicilerimizle birlikte yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Fidan ayrıca fuarların yalnızca ürün sergileme alanı olmanın ötesinde, yeni ticari bağlantıların kurulması ve firmaların kendilerini tanıtması için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı: "Bu organizasyonlar yeni ticari bağlantıların kurulması, firmalarımızın kendilerini tanıtması ve yeni pazarlara ulaşması açısından önemli fırsatlar sunuyor. Diyarbakır’ın üretim gücünü bölgesel pazarlardaki ticaret potansiyeliyle buluşturmaya devam edeceğiz."

OSB BAŞKANI MUSTAFA FİDAN ( SOLDAN İKİNCİ) AÇIKLAMALARDA BULUNDU