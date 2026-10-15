Diyarbakır Talaytepe'de arbede: iki kişi darp sonucu hastaneye sevk edildi

Olayın seyri:

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe Mahallesi'nde iki taraf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Olayın şekli hakkında net bilgi paylaşılmazken, kavgada bazı kişilerin darp edildiği bildirildi.

Müdahale ve taşıma:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından 2 kişi darp sonucu yaralanmış olarak hastaneye sevk edildi.

Soruşturma ve yetkililerin çalışması:

Olay yerinde görev yapan polis ekipleri, kavgayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olayın nedeni ve tarafların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

DİYARBAKIR'IN MERKEZ KAYAPINAR İLÇESİNDE İKİ TARAF ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ DARP SONUCU YARALANDI.