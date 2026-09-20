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Diyarbakır Teknofest'te gençler yapay zekâ ve savunma projeleriyle öne çıkıyor

TEKNOFEST Diyarbakır'da T3 Vakfı atölyeleri gençlerin yapay zekâ projelerini sergiliyor; Mustafa Kara ülkenin üretime döndüğünü vurguladı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:09

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EDİTÖR: İrem Özkan

Diyarbakır Teknofest'te gençler yapay zekâ ve savunma projeleriyle öne çıkıyor

TEKNOFEST Diyarbakır'da yarışmalar ve sergiler sürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2026 kapsamında Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki yarışma alanlarında projeler ve çalışmalar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Etkinlikte T3 Vakfı Proje Koordinatörü Mustafa Kara ve vakfın İstanbul atölyelerinde eğitim gören çocukların geliştirdiği projeler öne çıktı.

T3 atölyelerinden gelen projeler:

Kara, T3 Vakfı'nın İstanbul'daki deney-yap atölyelerine sınavla öğrenci aldıklarını ve bu merkezlerde yapay zekâ destekli teknoloji eğitimi verdiklerini belirtti. Atölye öğrencilerinin üç projesinin Diyarbakır TEKNOFEST'te sergilendiğini söyleyen Kara, bu projeler arasında meteor yağmur takvimi ile astronomi ve uzay bilimleri odaklı "gelecek" adlı takımın ayın evreleriyle ilgili çalışmasının ve Dikdur takımının bulunduğunu aktardı.

Kara, etkinlik düzeyine ve katılıma dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "Burası ilkokul seviyesi takımların bulunduğu bir alan; lise ve üniversite seviyelerinden ekipler de var. Çok güzel bir ilgi görüyoruz." Ayrıca veliler ve çocukların gösterdiği ilginin, bölgedeki sürekliliğin önemine işaret ettiğini söyledi.

Üretime dönüşen gençlik ve savunma projeleri:

Mustafa Kara, Türkiye'nin son on yılda insansız hava aracı (İHA) ve silahlı hava aracı (SİHA) alanlarında sağladığı ilerlemeyi hatırlatarak, "ülke artık teknoloji tüketen değil, üreten bir topluma dönüştük" ifadesini kullandı. Kara, kurulan ekosistemin gençlerin sadece oyun oynamakla yetinmeyip oyunları tasarlayan ve üreten konuma gelmesini sağladığını vurguladı ve "Dünyanın teknoloji üreten ilk 5 ülkesi arasına girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yarışmacılardan Kayra Necati Kara ise havacılıkta yapay zekâ yarışmasında görev aldıklarını anlattı. Kayra, ekipten üç farklı göreve yönelik ayrı yapay zekâ modelleri eğittiklerini; pozisyon kestirme ve nesne tespiti gibi görevlerin bulunduğunu belirtti. Ekip tarafından geliştirilen "Vakkas" adlı önleyici dronun bir girişime dönüştüğünü söyleyen Kayra, şirket adının Hamidiye Savunma Teknolojileri olduğunu ve aracın yaklaşık 6 aydır geliştirildiğini aktardı.

Kayra, Vakkas'ın çalışma mantığını şu sözlerle özetledi: hedef sabit kanatlı insansız hava araçlarını (kamikaze dronları) tespit edip takip ediyor, hedef araca kitlenip belli bir mesafeye yaklaştıktan sonra etkisiz hâle getirmeye yöneliyor. Projenin hem yarışma hem de savunma teknolojileri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Diyarbakır'ın ev sahibeliğine de değinen Mustafa Kara, ilk kez geldiğini, misafirperverlik ve ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Velilerin gelecek yıl da benzer etkinliklerin düzenlenmesini talep ettiğini aktaran Kara, "Güneydoğu'da devamlı bir elimizin olması lazım" dedi.

TEKNOFEST Diyarbakır, hem bölgedeki gençleri teknoloji üretimine teşvik etmek hem de İstanbul atölyelerinden çıkan projelerin sahada test edilmesine olanak sağlamak açısından önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

DİYARBAKIR&#039;DA TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA YAPILAN YARIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

DİYARBAKIR'DA TEKNOFEST 2026 KAPSAMINDA YAPILAN YARIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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