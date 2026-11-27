diyarbakır'da usta görüşü: erken hazırlık önem taşıyor

Diyarbakır 4. Oto Sanayi Sitesi'nde hizmet veren lastik işletmecisi Veysel Avcı, yaklaşan kar yağışları öncesinde araç sahiplerini kış hazırlıklarını tamamlamaya çağırdı. Avcı, 15 Kasım itibarıyla kış lastiği değişimi zorunluluğunun başladığını hatırlatarak, özellikle yoğun günlerde işletmelerde yoğunluk ve lastik tedarik sıkıntıları yaşandığını aktardı.

Avcı, ticari araçlarda uygulanan zorunluluğun dışında normal araç sahiplerinin de kış lastiği kullanması gerektiğini belirtti ve sürücülere erken değişimin iki temel faydasını vurguladı: trafik cezası riski azalır ve karlı-ıslak zeminde sürüş güvenliği artar.

hangi araçlarda zorunluluk var ve neden erkenden değiştirmek gerekiyor:

Avcı, zorunluluğun özellikle ticari kamyon, kamyonet ve çekici gibi araçlar için geçerli olduğunu söyledi. Ustaya göre geçmiş kış deneyimleri, ani yoğun taleplerin lastik değişim süreçlerinde gecikmelere ve bazı durumlarda ürün kıtlığına yol açabildiğini gösterdi. Bu nedenle sürücülerden lastiklerini erkenden değiştirmeleri isteniyor.

Lastiklerin zamanında değiştirilmemesi sürüş konforunu düşürüyor ve fren mesafesini olumsuz etkiliyor; Avcı bu noktayı ‘‘lastik, aracın ayağıdır, ayakkabısıdır’’ sözleriyle özetliyor ve lastik değişiminin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade ediyor.

akü kontrolü ve düzenli bakım önerileri:

Ustalar yalnızca lastik uyarısı yapmakla kalmıyor, aynı zamanda kış koşullarında sorun yaşanmaması için akü kontrollerinin de önemine dikkat çekiyor. Avcı, kış aylarında bitmek üzere olan akülerin aniden arızalanabildiğini belirterek akülerin de araç bakımı kapsamında kontrol edilmesini tavsiye ediyor.

Ayrıca lastik bakımına yönelik pratik öneriler de paylaşıldı: yazlık ve kışlık lastiklerin mevsimine göre kullanılması, lastik ömrünü uzatır; bunun yanında 10 bin kilometrede bir rotasyon yapılması, yani ön lastiklerin arkaya, arka lastiklerin öne alınması; rot ayarlarının kontrol edilmesi öneriliyor. Sabah çalıştırma sorunları veya gösterge uyarıları varsa oto elektrikçiye başvurulması gerektiği de vurgulandı.

Avcı son olarak, aracın modeline uygun doğru akünün seçilmesinin ve periyodik kontrollerin can güvenliği açısından hayati olduğunu belirtiyor. Ustaların çağrısı, hem trafik kazalarını azaltmak hem de sürücülerin olumsuz hava koşullarında yolda kalma riskini en aza indirmek amacı taşıyor.

Diyarbakır'da sürücülere 'kar' öncesi kış lastiği uyarısı