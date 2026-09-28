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Diyarbakır'da 10. kitap fuarı kitapseverleri buluşturdu

26 Eylül'de açılan 10. Diyarbakır Kitap Fuarı, 125 yayınevi, 400 yazar ve 76 kültür etkinliğiyle kitapseverlerin yoğun ilgisini topladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Diyarbakır'da 10. kitap fuarı kitapseverleri buluşturdu

10. Diyarbakır Kitap Fuarı yoğun ilgiyle devam ediyor:

26 Eylül'de Yenişehir ilçesindeki Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuar, 4 Ekim Pazar akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlıyor. Organizasyonda 125 yayınevi yer alıyor ve stantlarda on binlerce kitap sergileniyor.

etkinlik programı ve yazar buluşmaları:

Fuar kapsamında düzenlenen 76 kültür etkinliği arasında şiir dinletileri, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri öne çıkıyor. Etkinlik takvimi boyunca yaklaşık 400'e yakın yazar imza günleri ve panellerde okurlarla bir araya gelecek.

ziyaretçi yoğunluğu ve organizasyon detayları:

TÜYAP Kitap Fuarı Pazarlama Müdürü Gözde Baştımar, fuarın cumartesi günü açıldığını ve hafta sonu yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını belirtti. Baştımar, "125 yayıneviyle birlikte buradayız. 4 Ekim Pazar akşamına kadar fuarımız devam edecek. Her gün sabah 10.00, akşam 19.00 saatleri arasında fuarımız kitapseverleri ağırlayacak. Fuarı Diyarbakır dışında farklı bölgelerde de düzenliyoruz. Kitap fuarı, her geçen gün ziyaretçisi artan bir fuar. Özellikle hafta sonu yoğun bir ilgi vardı. Diyarbakır’daki kitap fuarı zaten her zaman çok ilgi görür. Kitapseverler çok yoğun ilgi gösterir. Fuarda 76 tane kültür etkinliğimiz var. Şiir dinletisi, söyleşi ve çocuk etkinliklerinden oluşuyor. 400’e yakın yazar fuar boyunca bizimle birlikte olacak, imza günlerinde yer alacak. Dolayısıyla birbirinden keyifli, eğlenceli, kültür ve edebiyatla dolu dokuz gün geçireceğiz. Herkesi bekliyoruz. Şimdi, biz burada 10. senemizdeyiz Diyarbakır’da kitap fuarlarının. Diyarbakır her zaman çok okuyan, kitaba çok ilgi gösteren, yediden yetmişe çok ciddi bir okur kitlesine sahip bir şehir. Yayıncılar buradan hep çok mutlu ayrılır. Dolayısıyla biz de hep çok mutlu ayrılıyoruz. Bu anlamda çok keyfimiz yerinde Diyarbakır’da. Biz teşekkür ederiz" dedi.

Fuar, her gün 10.00-19.00 saatleri arasında açık olup; öğrenciler, aileler ve geniş bir okur profili tarafından ziyaret ediliyor. Organizatörler katılımın fuar süresince de devam etmesini bekliyor ve ziyaretçilere zengin bir kültür-edebiyat programı sunuyorlar.

DİYARBAKIR’DA 26 EYLÜL GÜNÜ AÇILAN VE 4 EKİM PAZAR GÜNÜ BİTECEK OLAN 10. KİTAP FUARINA YOĞUN İLGİ...

DİYARBAKIR’DA 26 EYLÜL GÜNÜ AÇILAN VE 4 EKİM PAZAR GÜNÜ BİTECEK OLAN 10. KİTAP FUARINA YOĞUN İLGİ VAR.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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