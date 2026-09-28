diyarbakır'da 16. geleneksel karpuz tanıtım etkinliği coşkuyla gerçekleşti

16. Geleneksel Diyarbakır karpuzu tanıtım etkinliği coşkuyla tamamlandı

Diyarbakır’ın simgesi haline gelen geleneksel kent karpuzunu tanıtmak ve üreticilerin emeğini görünür kılmak amacıyla düzenlenen 16. Geleneksel Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinliği, kent protokolü ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, yarışmalar, müzik ve ödül töreniyle renkli görüntülere sahne oldu.

dev karpuzlar jüri karşısında:

Program kapsamında çocuklar için karpuz yeme ve karpuz yuvarlama yarışmaları düzenlenirken, en çok ilgi çeken bölüm devasa karpuzların yarışmasıydı. Üreticilerin büyük emeklerle yetiştirdiği karpuzlar jüri önünde tartıldı ve dereceye girenlere ödüller verildi. Yarışmada 47 kilo 900 gramlık karpuzuyla Adil Aydın birinci oldu. İkinciliği 45 kilo 900 gramlık karpuzuyla İkram Atlı, üçüncülüğü ise 44 kilo 500 gramlık karpuzuyla Mehmet Atlı elde etti.

yetkililerden destek ve vurgular:

Programa Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, kamu kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Alan, üreticilere destek sözü vererek, "Bizler de STK’larla birlikte çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz inşallah. 2026 yılı verilerine baktığımızda ilimizde 26 bin 532 dekarlık alanda 109 bin 780 tonluk bir karpuz üretimi söz konusu" ifadelerini kullandı.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, karpuzun çıkış noktasının Diyarbakır olduğunu vurgulayarak, "Burası Mezopotamya. Birçok ürüne ilk beşiklik eden merkez. Karpuz da Türkiye’nin ilk tanıtıldığı bölge Diyarbakır ilimiz. Bizim hemen hemen tüm logolarımızda, Ticaret Sanayi Odamızın logosunda, Diyarbakır Valiliği’nin logosunda, hemen hemen tüm logolarımızda karpuzumuz var. Karpuzu da sadece bir bitkisel, bir meyve olarak değil, tam da bir kültürel ürün olarak görmemiz gerekiyor ve destek vermemiz gerekiyor. Biz Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak her yıl bu yapılan etkinliklerde özellikle dereceye giren üreticilerimizi destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikte ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelinden oluşan müzik grubunun enstrümantal çalışması katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

üreticinin sesi: 40 yıllık emek

40 yıldır karpuz üretimi yapan ve yarışmada birinci olan Adil Aydın, duygularını paylaşırken hem ailesinin hem kentinin tanıtımına katkı sağlamak istediklerini belirtti: "Birinci olduk. Yaklaşık 40 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Diyarbakır karpuzunu tanıtmak ve Diyarbakır’ı terörle, şiddetle değil; barış içerisinde tanıtmak isteriz. Bir barış sürecimiz var. Sayın Diyarbakır Valimiz Murat Zorluoğlu’nun desteği, İl Tarım Müdürümüz Adil Alan’ın desteği ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteğiyle, az da olsa, öz de olsa bu yarışma yapılıyor."

Aydın, karpuz yetiştirme sürecini de şu sözlerle anlattı: "Tohumu toprağa vuruluyor, torba vuruluyor, şitel şekilde. Şitelimiz büyüdükten sonra nehire vuruyoruz. Kısacasını anlatayım. Bir çocuğun annesinden doğuşunu hesap edin, onun büyümesini hesap edin. Ne kadar zorluklar yaşanıyorsa, biz de bu zorlukların içerisinde bunu yetiştiriyoruz. Dediğim gibi, bizim niyetimiz para değil. Nisan ayının ilk haftası tarlaya vurulur, Eylül’ün ilk haftasında da biçilir."

Etkinlik, dereceye giren üreticilere ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Diyarbakır'da 16. Karpuz Festivali coşkusu