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Diyarbakır'da 29 ekim coşkusu: cumhuriyet 103 yaşında

Diyarbakır'da Valilik önündeki Anıt Park'ta düzenlenen 29 Ekim törenlerinde protokol, gaziler, öğrenciler ve halk İstiklal Marşı ile cumhuriyetin 103. yılını kutladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Diyarbakır'da 29 ekim coşkusu: cumhuriyet 103 yaşında

cumhuriyet coşkusu diyarbakır'da:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'da tören düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesinde, Valilik önündeki Anıt Park'ta gerçekleştirilen programda katılımcılar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

törene katılanlar:

Törene, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Kamil Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülay Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ile askeri erkan, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

gündem ve anlamı:

Tören, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yıl dönümünü anma ve milli birlik vurgusunu öne çıkarma amacı taşıdı. Katılımcıların geniş kesimlerden oluşması, Cumhuriyetin 103. yılının farklı kesimlerce ortak bir gündem olarak benimsendiğinin göstergesi olarak değerlendirildi.

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Diyarbakır'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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