Diyarbakır’da 30 Ağustos coşkusu: anıta çelenk sunumundan birlik geçişine

kutlama programı:

Diyarbakır’da düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü kutlandı. Etkinlikler, Yenişehir ilçesindeki anıta çelenk sunulmasıyla başladı ve kent merkezinde farklı etkinliklerle devam etti.

anıta çelenk sunumu ve resmi tören:

Anıta çelenk sunumunun ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Tören alanında bayraklar göndere çekildi; resmi tören, protokol konuşmalarının ardından düzenlenen kısa etkinliklerle sürdü.

etkinlikler, öğrenciler ve halk oyunları:

Valilik önünde öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Program boyunca şiirler ve gösteriler, izleyenler tarafından ilgiyle takip edildi ve kutlamalara katılan vatandaşlar etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

protokol ve birlik geçişi:

Etkinliğe Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Diyarbakır Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, askeri erkan ile davetliler ve vatandaşlar katıldı. Program, Vali Murat Zorluoğlu ile protokolün selamladığı birliklerin geçişi ve gösterilerle sona erdi.

DİYARBAKIR’DA, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.