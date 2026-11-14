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Diyarbakır'da 4. sanayi sitesi girişinde otomobil alevlere teslim oldu

Kayapınar'da 4. sanayi sitesi girişinde seyir halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yandı; itfaiye söndürdü, can kaybı yok, araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da 4. sanayi sitesi girişinde otomobil alevlere teslim oldu

Kayapınar'da seyir halindeki otomobil yandı

Kayapınar ilçesi 4. sanayi sitesi girişinde seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve can kaybı yok:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak alevlerin etkisiyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor:

Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yangının kesin sebebi yapılacak teknik tespitlerle netleştirilecek.

Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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