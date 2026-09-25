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Diyarbakır'da alacak-verecek kavgası: iki kardeş ve arkadaşları yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 21 Eylül'de alacak-verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada Metin ve Oktay Tokay ile Mehmet Baydur öldü, 4 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Diyarbakır'da alacak-verecek kavgası: iki kardeş ve arkadaşları yaşamını yitirdi

Diyarbakır yenişehir'de silahlı çatışma: üç kişi yaşamını yitirdi

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde 21 Eylül günü meydana geldi. İddialara göre taraflar arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve silahların kullanıldığı arbede yaşandı.

can kaybı ve ölenlerin kimlikleri:

Arbedede Metin ve Oktay Tokay ile arkadaşları Mehmet Baydur hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye intikal eden güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve inceleme başlattı.

soruşturma ve adli süreç:

Polisin yürüttüğü çalışmalar sonucu toplam 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve bunlardan dördü tutuklandı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yetkililer, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildiriyor ve soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü belirtiliyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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