Diyarbakır'da belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobil maddi hasar bıraktı

Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarı'nda meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobilin belediye otobüsüne arkadan çarpması sonucu her iki araçta maddi hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Kazanın gelişimi:

Görgü tanımı ve ilk değerlendirmelere göre seyir halindeki otomobil sürücüsü hızını alamayarak önündeki belediye otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da belirgin düzeyde göçük ve boya hasarı meydana geldi.

İnceleme ve sonraki süreç:

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı kaydedildi. Yetkililer, hasar tespitinin ardından olayın nedenini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor; yollar kısa süreli trafik akışına açık kaldı veya kontrollü olarak düzenlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kazanın kesin nedeni ve tazminat süreçleri yapılacak teknik değerlendirmeler sonucunda netlik kazanacak.

DİYARBAKIR’DA OTOMOBİL İLE BELEDİYE OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI. KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN HER İKİ ARAÇTA DA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.