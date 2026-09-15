Diyarbakır'da cerrahide bilgi paylaşımı ön plandaydı: abdominal sepsis ve açık karın yönetimi ele alındı

Diyarbakır'da uzmanların bir araya geldiği sempozyum

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği (UTACD) ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı iş birliğinde gerçekleştirilen "Abdominal Sepsis ve Açık Karın Yönetimi" sempozyumu, Türkiye’nin farklı illerinden alanında uzman akademisyenler ve çok sayıda sağlık çalışanının katılımıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik konferans salonunda düzenlendi. Etkinlik, abdominal sepsis ile açık karın yönetiminin güncel sorunları ve çözüm yollarını merkezine aldı.

Gündem: güncel yaklaşımlar ve cerrahi teknikler:

Sempozyum programında sepsis ve abdominal sepsis yönetimindeki güncel yaklaşımlar, açık karın yönetimine ilişkin yöntemler, karşılaşılan klinik sorunlar ve yeni cerrahi teknikler detaylı olarak ele alındı. Bilim insanları, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak farklı protokollerin avantaj ve sınırlılıklarını değerlendirdi. Açılış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gülşen Yılmaz, abdominal sepsis ve açık karın yönetiminin genel cerrahi açısından zorlu ve önemli konular arasında olduğunu vurgulayarak sempozyumun bilgi paylaşımı ve bilimsel iletişimi güçlendirme işlevine dikkat çekti.

Katılımcılar, kuruluşlar ve programın akışı:

Sempozyum başkanlarından Prof. Dr. Seracettin Eğin etkinliğin hasta yönetimine katkı sağlayacak güncel yaklaşımları tartıştığını belirtti. UTACD Başkanı Prof. Dr. Mehmet Eryılmaz ise derneğin kuruluş amaçları ve faaliyetlerinden söz ederek, sempozyumda ele alınan güncel kılavuzlar ve açık karın yönetiminde kullanılan yeni tekniklerin değerlendirildiğini aktardı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul de emeği geçenlere teşekkür ederek üniversitenin bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyuma katkı sunan akademisyen ve davetlilere plaket takdim edildi. Plaket töreninin ardından, abdominal sepsis ve açık karın yönetiminin farklı yönlerinin ele alındığı iki günlük bilimsel program uygulamalı oturumlar ve tartışmalarla sürdü.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ BAŞHEKİMLİK KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEMPOZYUMDA; SEPSİS VE ABDOMİNAL SEPSİS YÖNETİMİNDEKİ GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, AÇIK KARIN YÖNETİMİ, KARŞILAŞILAN KLİNİK SORUNLAR VE YENİ CERRAHİ TEKNİKLER ELE ALINDI.