Diyarbakır'da çocuklara kolektif sahne: Şanozar ile Kürtçe tiyatroya erişim

diyarbakır'da 'şanozar' protokolü:

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Önce Çocuklar Derneği, çocukların kültür ve sanata erişimini artırmak için 'Şanozar' Kürtçe Çocuk Tiyatrosu Projesi'ne ilişkin iş birliği ve hibe protokolü imzaladı. Protokol, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile Önce Çocuklar Derneği Başkanı Rezan Kaya tarafından imzalandı. Törene Dernek Koordinatörü Cabbar Alp ve DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Korkmaz da katıldı.

projenin kapsamı ve hedefleri:

Proje, toplam altı ay süreyle yürütülecek ve Diyarbakır'da yaşayan, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı, Kürtçe bilen veya konuşan 9-15 yaş arasındaki 15 çocuk ile çalışma yapılmasını öngörüyor. Katılımcıların en az %50'sinin kız çocukları olması hedefleniyor ve çocuklardan herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Seçimler okullar, kültür merkezleri, mahalle toplulukları ve çocuklarla çalışan sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapılacak açık çağrılarla belirlenecek.

atölye süreçleri ve sahneleme:

Projede çocuklarla iki ay boyunca Kürtçe tiyatro ve yazma atölyeleri düzenlenecek. Çalışmalarda doğaçlama, beden çalışmaları, sahne egzersizleri, hikâye kurma ve karakter oluşturma gibi yöntemlerle çocukların gündelik yaşamlarından, hayal dünyalarından ve deneyimlerinden hareketle kolektif bir hikaye oluşturulacak. Bu kolektif hikaye, çocukların katkılarıyla tiyatro oyununa dönüştürülecek ve yaklaşık bir aylık prova sürecinin ardından halka açık olarak sahnelenecek.

Protokolde Kürtçenin, çocukların dünyasında yalnızca gündelik iletişim dili olarak değil, kolektif üretim dili olarak deneyimlenmesi amaçlanıyor. Proje aynı zamanda çocukların özgüvenini, iletişim ve birlikte üretme becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Uygulama sırasında çocukların güvenliği ve üstün yararı gözetilecek; ailelerle düzenli iletişim kurulacak ve çocukların görüntü ile seslerinin kullanımı ise veli onayı çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Önce Çocuklar Derneği, merkezini Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunduruyor ve özellikle dezavantajlı çocuklara yönelik kültür, sanat, drama ve tiyatro çalışmaları yürütüyor. 'Şanozar', derneğin çocuklarla sürdürdüğü drama ve tiyatro çalışmalarının bir devamı olarak hayata geçiriliyor ve projenin sonunda çocukların kendi yazdıkları Kürtçe oyunu daha geniş bir izleyiciyle buluşturması hedefleniyor.

Sur ve kent genelinde çocuk ve gençlerin eğitim, sosyal yaşam ve kültürel faaliyetlere erişiminin güçlendirilmesi ihtiyacı ile madde bağımlılığı gibi risklerin önlenmesi bağlamında bu tür kültürel projelerin önemi vurgulanıyor. 'Şanozar' çocuklara güvenli alanlarda zaman geçirme, sanat yoluyla kendini ifade etme ve kolektif üretim deneyimi sunmayı amaçlıyor.

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO), ÇOCUKLARIN KÜLTÜR VE SANATA ERİŞİMİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA ÖNCE ÇOCUKLAR DERNEĞİ’NİN YÜRÜTTÜĞÜ “ŞANOZAR” KÜRTÇE ÇOCUK TİYATROSU PROJESİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ VE HİBE PROTOKOLÜ İMZALADI.