Diyarbakır'da cumhuriyetin 103. yılı resmi törenlerle anıldı

Diyarbakır'da cumhuriyet bayramı kutlaması:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'da resmi tören yapıldı. Merkez Yenişehir ilçesinde, Valilik önündeki Anıt Park tören alanında gerçekleştirilen etkinliklerde kent protokolü, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Törenin akışı:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı ve tören düzeni kapsamında resmi protokolün anma ritüelleri tamamlandı. Programda resmi konuşma ve farklı kutlama etkinliklerine geçiş öncesi tören düzenine uyuldu.

Katılımcılar ve protokol:

Törene Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Kamil Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülay Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ile askeri erkan, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcıların törendeki hazır bulunuşu, bayramın resmi ciddiyetini ve toplumun çeşitli kesimlerinin anma ritüeline ortak katılımını yansıttı.

MERKEZ YENİŞEHİR İLÇESİNDE VALİLİK ÖNÜNDEKİ ANIT PARK'TA TÖREN DÜZENLENDİ